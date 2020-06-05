Новини 5 червня: ціни на газ, Роналду, гарантований мінімальний дохід

Про кошти на дороги. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який пропонує додати до напрямків використання Covid-фонду будівництво і реконструкцію доріг загального користування державного значення, мова йде про виділення 35 млрд грн.

Про борг "Гарантованого покупця". Борги державного підприємства "Гарантований покупець" перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел та НАЕК "Енергоатом" загалом становлять 20 млрд грн.

Про ціни на газ. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що співпраця з МВФ у рамках нового меморандуму дасть можливість Україні знизити ціну на газ для населення.

Про Роналду. П'ятиразовий володар "Золотого м'яча", 35-річний португалець Кріштіану Роналду став першим в історії футболістом, чиї доходи перевищили 1 млрд доларів.

Про Amazon. Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск заявив, що "монополії - це неправильно" та "час розділити "Amazon".

Про гарантований мінімальний дохід. Голова Міністерства фінансів Сергій Марченко заперечує наявність "гарантованого мінімального доходу" в проекті меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

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Олексій Вискуб, Мінцифри: Ми маємо абсолютно неконтрольований доступ до реєстрів. Це жахливо

Для чого було створене Мінцифри? Чим відрізняється додаток "Дія" від державних реєстрів і чи добре в ньому захищені дані? Що пов'язує "Дію" та Amazon? Ці та інші питання ЕП поставила першому заступнику міністра цифрової трансформації Олексію Вискубу. (рос)