Новини 5 червня: ціни на газ, Роналду, гарантований мінімальний дохід
Про кошти на дороги. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який пропонує додати до напрямків використання Covid-фонду будівництво і реконструкцію доріг загального користування державного значення, мова йде про виділення 35 млрд грн.
Про борг "Гарантованого покупця". Борги державного підприємства "Гарантований покупець" перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел та НАЕК "Енергоатом" загалом становлять 20 млрд грн.
Про ціни на газ. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що співпраця з МВФ у рамках нового меморандуму дасть можливість Україні знизити ціну на газ для населення.
Про Роналду. П'ятиразовий володар "Золотого м'яча", 35-річний португалець Кріштіану Роналду став першим в історії футболістом, чиї доходи перевищили 1 млрд доларів.
Про Amazon. Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск заявив, що "монополії - це неправильно" та "час розділити "Amazon".
Про гарантований мінімальний дохід. Голова Міністерства фінансів Сергій Марченко заперечує наявність "гарантованого мінімального доходу" в проекті меморандуму з Міжнародним валютним фондом.
Ви хочете знати більше?
Олексій Вискуб, Мінцифри: Ми маємо абсолютно неконтрольований доступ до реєстрів. Це жахливо
Для чого було створене Мінцифри? Чим відрізняється додаток "Дія" від державних реєстрів і чи добре в ньому захищені дані? Що пов'язує "Дію" та Amazon? Ці та інші питання ЕП поставила першому заступнику міністра цифрової трансформації Олексію Вискубу. (рос)
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua