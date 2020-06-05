Борги державного підприємства "Гарантований покупець" перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел та НАЕК "Енергоатом" загалом становлять 20 млрд грн.

Про це під час засідання комітету ВР з питань енергетики та ЖКГ 4 червня заявила т.в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

"Заборгованість "Гарантованого покупця" з ВДЕ вже становить 14 млрд грн, ще 6 млрд грн підприємство винне НАЕК "Енергоатом".

Таким чином, ми маємо борги "Гарантованого покупця" розміром 20 млрд грн", - підкреслила Буславець.

За її словами, НАЕК "Енергоатом" та "Центренерго" недотримуються прогнозного балансу і це призводить до того, що "багато вугілля залишається невиробленим".

Також Буславець зазначила, що очікує від нового керівництва "Центренерго" більшої взаємодії з державними шахтами та виплати боргів.

"Я сьогодні з ним (з новим керівником "Центренерго" Олександром Корчинським -ред). зустрічалася, цю людину я знаю по попередній роботі - він не міг розповісти, що відбувається в "Центренерго", і не міг відповісти на конкретні питання. Я думаю, в найближчий тиждень він попрацює і надасть своє бачення розвитку ситуації", - додала вона.

Нагадуємо:

Кабмін на засіданні 20 травня зменшив обов'язкову частку електроенергії НАЕК "Енергоатом" у рамках механізму ПСО та вивів це підприємство на ринок двосторонніх договорів. В Енергетичному співтоваристві заявили, що процес ухвалення постанови - незаконний.

Водночас в Енергетичному співтоваристві заявили, що процес ухвалення постанови - незаконний (Посилання на документ).

"Процес ухвалення постанови не був прозорим і не відповідав закону. Відповідно до ст. 62 ЗУ "Про ринок електричної енергії", пропозиції щодо обсягів та умов ПСО готуються НКРЕКП після консультацій з секретаріатом Енергетичного співтовариства. Попередній уряд ігнорував це положення, і ви продовжуєте це", - йдеться у листі директора секретаріату Енергетичного співтовариства Янеза Копача до в.о. міністра енергетики Ольги Буславець, який є у розпорядженні Економічної правди.

23 квітня в.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила про кризу неплатежів на ринку електроенергії та "колосальні" борги учасників ринку, зокрема, НЕК "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець". Заборгованість населення перед постачальниками електроенергії становить 4,7 млрд грн.