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Перше читання: Рада підтримала виділення 35 мільярдів з Covid-фонду на дороги

П'ятниця, 5 червня 2020, 12:48
 

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №3509 , який пропонує додати до напрямків використання Covid-фонду будівництво і реконструкцію доріг загального користування державного значення, мова йде про виділення 35 млрд грн.

За відповідне рішення проголосували 258 нардепів. 

Ці кошти планують витратити на матеріали, механізми, зарплату, сплату податків, та  на забезпечення прибутку дорожніх підприємств

 
Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки.

Також парламент ухвалив скоротити строки підготовки законопроєкту до другого читання.

Нагадуємо:

Фонд боротьби з коронавірусом існує вже майже 1,5 місяці (з 13 квітня), але станом на 25 травня Кабміном було розподілено лише 13,02 млрд грн (20%) з коштів фонду - не розподіленими залишаються 51,6 млрд грн.

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Економічна правда

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