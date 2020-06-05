Міністр фінансів заперечує наявність гарантованого мінімального доходу в меморандумі з МВФ

Голова Міністерства фінансів Сергій Марченко заперечує наявність "гарантованого мінімального доходу" в проекті меморандуму з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це він повідомив в ефірі на "Право на владу" передає Інтерфакс-Україна.

"Реформа податкової системи (закладена в меморандумі - ред) передбачає створення єдиної юрособи в Держподаткової службі, і також в Держмитній службі ... Це те, що ми б робили з МВФ або без МВФ", - сказав Марченко у четвер увечері.

Він також додав, що меморандум містить умову збереження незалежності Національного банку.При цьому він уточнив, що меморандум не містить вимог приватизувати будь-які підприємства.

Нагадуємо:

У розпорядженні ЕП опинився проєкт меморандуму з МВФ. За ним Кабінет міністрів покращить програму соціальної підтримки населення, створивши цільову програму Гарантованого мінімального доходу.

Розмір гарантованого мінімального доходу буде збільшений в порівнянні з нинішніми мінімальними виплатами пенсіонерам і безробітним. Подробиць щодо ГМД поки немає, але відомо, що Мінсоцполітики посилить перевірку одержувачів соціальних виплат для поліпшення її адресності.

Детальніше читайте за посиланням: Бюджет, тарифи, зменшення кількості ФОПів: що передбачає новий меморандум з МВФ