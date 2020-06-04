Новини 4 червня: 5% падіння, програма Кабміну, Зеленський і банки

Про падіння ВВП. Міністерство економіки оцінює падіння економіки України у січні-квітні 2020 року на рівні 5%, що відповідає прогнозу.

Про програму Кабміну. Верховна Рада підтримала рішення про відправлення на доопрацювання програми дій уряду Дениса Шмигаля.

Про Зеленського і банки. Президент Володимир Зеленський обіцяє "дотиснути" банки для зниження ставок за кредитами в гривні до 5-6%.

Про Коломойського та Центренерго. Фірми, пов’язані з Ігорем Коломойським, за півроку заробили понад 4 мільярди гривень на продажі вугілля та газу державній компанії "Центренерго", продаючи сировину за цінами, подекуди вищими за ринкові.

Про завод Фірташа. Фонд держмайна призначив нового в.о директора на Запорізький титано-магнієвий комбінат, раніше призначення блокувалося через суди.

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Бізнес-партнер власника "АТБ" Олександр Настенко: В 1995-му ми заробляли 30 тисяч доларів в день чистими на трьох

Як регіональному бізнесмену Олександру Настенку вдалося без конкурсу отримати ліцензії на видобуток вуглеводнів та рідкоземельних металів, що він має намір з ними робити і до чого тут міністр внутрішніх справ Арсен Аваков? (рос)