Новини 4 червня: 5% падіння, програма Кабміну, Зеленський і банки
Про падіння ВВП. Міністерство економіки оцінює падіння економіки України у січні-квітні 2020 року на рівні 5%, що відповідає прогнозу.
Про програму Кабміну. Верховна Рада підтримала рішення про відправлення на доопрацювання програми дій уряду Дениса Шмигаля.
Про Зеленського і банки. Президент Володимир Зеленський обіцяє "дотиснути" банки для зниження ставок за кредитами в гривні до 5-6%.
Про Коломойського та Центренерго. Фірми, пов’язані з Ігорем Коломойським, за півроку заробили понад 4 мільярди гривень на продажі вугілля та газу державній компанії "Центренерго", продаючи сировину за цінами, подекуди вищими за ринкові.
Про завод Фірташа. Фонд держмайна призначив нового в.о директора на Запорізький титано-магнієвий комбінат, раніше призначення блокувалося через суди.
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