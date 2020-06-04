У Мінекономіки оцінюють падіння економіки України в січні-квітні-2020 року у 5%

Міністерство економіки оцінює падіння економіки України у січні-квітні 2020 року на рівні 5%, що відповідає прогнозу.

Про це йдеться у огляді економічної активності за квітень, який оприлюднили на сайті Мінекономіки.

"Як і очікувалось, за результатами квітня продовжилося падіння економіки в умовах рекордно низького рівня ділової активності.

У квітні більшість підвидів виробничої діяльності вже відчули повний негативний вплив поширення у світі COVID-19 (через тимчасове зменшення попиту у світі на вітчизняну промислову та тваринницьку продукцію на тлі падіння економічної активності) та продовження дії карантинних заходів для стримування пандемії в середині країни", - йдеться в огляді.

"У комплексі з поєднанням дії стримуючих чинників, сформованих у попередніх періодах, скорочення обсягів ВВП у січні-квітні 2020 року оцінено Мінекономіки на рівні 5%, що повністю відповідає прогнозу (у І кварталі 2020 року, за оперативною оцінкою Держстату, падіння ВВП становило 1,5%), - додали у відомстві.

Нагадаємо:

Національний банк, виходячи з показників першого кварталу погіршив річний прогноз падіння економіки України з 5% до 6-7%.

Як повідомляє Держстат, за перший квартал 2020-го року реальний ВВП України зменшився на 1,5% (у порівнянні з аналогічним періодом 2019-го).

За даними інвесткомпанії ICU падіння ВВП України у квітні поглибилося до 12% р/р у квітні з 4,5% р/р у березні.

Економічна правда