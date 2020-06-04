Зеленський знову пообіцяв "дотиснути" банки до кредитних ставок у 5-6%

Президент Володимир Зеленський обіцяє "дотиснути" банки для зниження ставок за кредитами в гривні до 5-6%.

Про це він повідомив під час робочї зустріч у Кам'янець-Подільському передає Інтерфакс-Україна.

"Кредити ми "дотиснемо" у будь-якому разі, кредити ми однаково зробимо для населення максимум... до 5-6%, це дуже складно, ми будемо туди рухатися. 10% ми зробимо", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що вартість кредитів прив'язана до рівня облікової ставки Нацбанку України (наразі 8%), уточнивши, що її зниження позначиться на здешевленні кредитів.

Відповідаючи на запитання представників туристичної сфери про очікування щодо того, чи знижуватиметься облікова ставка, президент сказав: "Так, ми ж працюємо! Тому коли ставка знизиться, і кредити знижуватимуться".

Під час зустрічі Зеленський також пообіцяв знизити ставки за кредитами у валюті до 3-5%.

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Нагадуємо:

Після того, як бізнесмени Хмельниччини заявили, що мають труднощі з реструктуризацією власних кредитів взятих в "Укрексімбанку", президент Володимир Зеленський особисто зателефонував голові банку Євгену Мецгеру.

Раніше Зеленський заявив, що влада намагається "дотиснути" банківську систему, щоб запустити кредитування бізнесу під низькі проценти.

"Ми дотиснемо банківську систему України, незважаючи на те, що вона дуже-дуже-дуже незалежна. Ми їх дотиснемо, щоб банки не боялися кредитувати. Ми рік працюємо, щоб у нас були нормальні, людські, живі, європейські кредити", - заявив президент.