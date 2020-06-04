Фонд держмайна призначив нового керівника на "фірташівський" завод

Фонд держмайна призначив нового в.о директора на Запорізький титано-магнієвий комбінат, раніше призначення блокувалося через суди.

Про це повідомляє голова ФДМУ Дмитро Сенниченко.

"Офіційно повідомляю, що до Єдиного реєстру юридичних осіб внесено інформацію про нового в.о. директора ТОВ "ЗТМК"

..На мою думку, показово, що уряд ще в лютому погодив кандидатуру нового керівника ТОВ "ЗТМК", але подальші дії зі звільнення неефективного керівництва вперто блокувалися судовими рішеннями, які супроводжувалися інформаційними атаками на державу", - пише він.

Сенниченко зазначає, що Запорізький титаново-магнієвий - це стратегічне підприємство, єдиний виробник губчатого титану в Європі, 51% акцій якого знаходиться у власності держави. Потужність виробництва згідно з проєктом - 20 тис. тонн на рік. При тому, збитки лише у минулому році становили 656 млн грн.

Повідомляється, що перед новим керівником ТОВ "ЗТМК" поставлене завдання зі знищення корупційних схем для фінансової стабілізації об’єкту.

Рекомендуємо почитати: Титанова схема Фірташа. Чому ЗТМК уже два роки не повертають державі

Нагадуємо:

12 грудня 2018 року суд залишив у силі рішення про розірвання договору про заснування ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" і повернення державі цілісного майнового комплексу комбінату.

20 грудня Центральний апеляційний господарський суд залишив без змін рішення суду першої інстанції.

Компанія Tolexis Trading Limited, що входить в Group DF Дмитра Фірташа, подала касаційну скаргу до Верховного суду України на рішення апеляційного суду

В 2013 році нібито з метою залучення інвестицій на впровадження сучасних технологій та модернізації виробництва державне підприємство "ЗТМК" стало товариством з обмеженою відповідальністю.

Договір про заснування уклали з переможцем конкурсу ФДМУ – офшорною компанією Tolexis Trading Limited (Кіпр), яка входить до групи компаній DF Group, підконтрольній бізнесмену Дмитру Фірташу.

Фонд держмайна передав до капіталу товариства цілісний майновий комплекс комбінату, що раніше перебував в управлінні ДП "ЗТМК".

Частка держави в ТОВ становила 51% (контрольний пакет), 49% компанії належали бізнесмену Дмитру Фірташу (через кіпрську "Tolexis Trading Ltd").

Tolexis Trading Limited виділила 110 млн доларів США для фінансування модернізації виробництва. Роботи мали закінчитися у І кварталі 2015 року.

Повідомляється, що підприємство фактично передали в управління наближеного до інвестора менеджменту, яким більшість із залучених інвестицій розтратили на погашення раніше створених заборгованостей ДП "ЗТМК" за енергоносії та перед кредиторами, пов’язаними з DF Group.

У подальшому ці кошти були виведені з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм.

При цьому, на модернізацію виробництва було спрямовано лише 20 млн грн.

23 вересня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП та у співпраці зі Службою безпеки за підозрою в розтраті 492 мільйонів гривень затримали Володимира Сивака директора Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Слідство встановило, що протягом 2014-2015 рр. підконтрольна Group DF Фірташу компанія Tolexis Trading Limited виділила цьому підприємству 880 млн грн.

Однак Сивак перерахував 492 млн грн з цих коштів на користь третіх осіб.

Cолом'янський районний суд Києва 26 вересня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 56 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 5 млн 762 грн, наступного дня він вийшов під заставу.

Рекомендуємо почитати: Титанова схема Фірташа. Чому ЗТМК уже два роки не повертають державі

Нагадуємо:

12 грудня 2018 року суд залишив у силі рішення про розірвання договору про заснування ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" і повернення державі цілісного майнового комплексу комбінату.

20 грудня Центральний апеляційний господарський суд залишив без змін рішення суду першої інстанції.

Компанія Tolexis Trading Limited, що входить в Group DF Дмитра Фірташа, подала касаційну скаргу до Верховного суду України на рішення апеляційного суду

В 2013 році нібито з метою залучення інвестицій на впровадження сучасних технологій та модернізації виробництва державне підприємство "ЗТМК" стало товариством з обмеженою відповідальністю.

Договір про заснування уклали з переможцем конкурсу ФДМУ – офшорною компанією Tolexis Trading Limited (Кіпр), яка входить до групи компаній DF Group, підконтрольній бізнесмену Дмитру Фірташу.

Фонд держмайна передав до капіталу товариства цілісний майновий комплекс комбінату, що раніше перебував в управлінні ДП "ЗТМК".

Частка держави в ТОВ становила 51% (контрольний пакет), 49% компанії належали бізнесмену Дмитру Фірташу (через кіпрську "Tolexis Trading Ltd").

Tolexis Trading Limited виділила 110 млн доларів США для фінансування модернізації виробництва. Роботи мали закінчитися у І кварталі 2015 року.

Повідомляється, що підприємство фактично передали в управління наближеного до інвестора менеджменту, яким більшість із залучених інвестицій розтратили на погашення раніше створених заборгованостей ДП "ЗТМК" за енергоносії та перед кредиторами, пов’язаними з DF Group.

У подальшому ці кошти були виведені з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм.

При цьому, на модернізацію виробництва було спрямовано лише 20 млн грн.

23 вересня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП та у співпраці зі Службою безпеки за підозрою в розтраті 492 мільйонів гривень затримали Володимира Сивака директора Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Слідство встановило, що протягом 2014-2015 рр. підконтрольна Group DF Фірташу компанія Tolexis Trading Limited виділила цьому підприємству 880 млн грн.

Однак Сивак перерахував 492 млн грн з цих коштів на користь третіх осіб.

Cолом'янський районний суд Києва 26 вересня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 56 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 5 млн 762 грн, наступного дня він вийшов під заставу.

29 травня 2019 року Заводський суд Запорізької області виніс виправдувальний вирок у справі директора ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" Володимира Сивака через відсутність складу злочину.

Економічна правда