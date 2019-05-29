Суд виправдав директора ЗТМК Сивака - немає складу злочину

29 травня 2019 року Заводський суд Запорізької області виніс виправдувальний вирок у справі директора ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" Володимира Сивака через відсутність складу злочину.

Про це повідомила прес-служба ЗТМК.

"У нас не було сумнівів у перемозі. Справа була повністю сфабрикована, тому рішення суду закономірне. Цим рішенням суд підтвердив, що висунуті антикорупційними органами звинувачення не мають жодної правової підстави і були спробою НАБУ здійснення політичної розправи, - прокоментував рішення суду захисник Сивака Андрій Смирнов.

Він додав, що розуміє: рішення суду не остаточне і прокуратура буде його оскаржувати в апеляції.

"Але ми впевнені в невинності Володимира Сивака і готові це довести в будь-якому іншому українському або міжнародному суді", - підкреслив він.

За словами Смирнова, крім голослівних заяв керівників антикорупційних органів, у них не було ніяких реальних доказів провини директора ЗТМК.

"За рік досудового слідства і три роки судових слухань антикорупційні органи так і не надали суду жодних доказів провини Сивака", - зазначив Смирнов.

Крім того, додав він, усі без винятку свідки та експерти, яких сторона звинувачення привернула для надання свідчень проти Сивака, спростували висунуті звинувачення і підтвердили правомірність дій директора підприємства.

За словами Смирнова, антикорупційні органи розуміли, що законним шляхом цю справу виграти неможливо.

"Тому вони неодноразово вдавалися до різних провокацій, організовуючи замовні піар-кампанії за допомогою псевдоекспертів і недобросовісних журналістів. Такі методи не мають нічого спільного з законом, тому очевидно, що вони провалилися, і суд прийняв законне рішення у справі ", - зазначив він.

Раніше Солом'янський суд м. Києва своїм рішенням від 21 травня 2019 року також визнав дії НАБУ про проведення обшуків і вилучення речей і документів у справі по ЗТМК незаконними.

Обшуки були проведені в офісах низки юридичних осіб, які на думку слідства були пов'язані з ЗТМК.

За результатами судового розгляду суд зобов'язав НАБУ повернути вилучені в процесі обшуків документи та техніку зі списку речових доказів.

Рішення Солом'янського суду від 21 травня 2019 про незаконність дій НАБУ є вже шостим аналогічним рішенням по цій справі. Так, за два роки досудового слідства, яке триває з 2017 року, суд зобов'язав НАБУ повернути майже всі вилучені речі та документи.

ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" знаходиться у спільній власності держави (51% через Фонд держмайна) і Дмитра Фірташа (49% через кіпрську компанію "Tolexis Trading Ltd").

Нагадаємо:

Справу Сивака поліція відкрила ще в 2015 році.

Директора "ЗТМК" звинувачували в розтраті коштів підприємства в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

Пізніше ця справа була передана НАБУ, а потім нею зайнялась і САП. Весь цей час Сивак продовжував керувати держпідприємством.

Пізніше голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін у своєму блозі на УП звинуватив САП у тому, що вона "зливає" докази проти Сивака і навмисне затягує розгляд справи.

У відповідь на це САП заявила, що не гальмує справу директора "фірташівського" заводу.

У липні 2018 року Суд відібрав у Фірташа майно заводу і повернув державі, проте в ЗТМК пообіцяли оскаржити таке рішення суду.

У березні 2019 року Верховний суд заблокував передачу ЗТМК державі. Завод продовжує контролювати Фірташ.

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Економічна правда