Суд відмовив Фірташу у поверненні титано-магнієвого комбіната

Центральний апеляційний господарський суд залишив без змін рішення суду першої інстанції про розірвання договору про заснування ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", що є підставою для повернення майна до сфери управління Фонду державного майна України.

Про це повідомляє портал Судова влада України.

"Позовна вимога про розірвання договору про заснування Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький титано-магнієвий комбінат" є обґрунтованою та підлягає задоволенню, а розірвання даного договору є підставою для повернення майна до сфери управління Фонду державного майна України", - йдеться у повідомленні.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду рішення суду першої інстанції залишено без змін, апеляційні скарги - без задоволення.

Нагадаємо, 12 грудня суд залишив у силі рішення про розірвання договору про заснування ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" і повернення державі цілісного майнового комплексу комбінату.

В 2013 році нібито з метою залучення інвестицій на впровадження сучасних технологій та модернізації виробництва державне підприємство "ЗТМК" стало товариством з обмеженою відповідальністю.

Договір про заснування уклали з переможцем конкурсу ФДМУ – офшорною компанією Tolexis Trading Limited (Кіпр), яка входить до групи компаній DF Group, підконтрольній бізнесмену Дмитру Фірташу.

Фонд держмайна передав до капіталу товариства цілісний майновий комплекс комбінату, що раніше перебував в управлінні ДП "ЗТМК".

Частка держави в ТОВ склала 51% (контрольний пакет), 49 % компанії належали бізнесмену Дмитру Фірташу (через кіпрську компанію "Tolexis Trading Ltd").

Tolexis Trading Limited виділила 110 млн доларів США для фінансування модернізації виробництва. Роботи мали закінчитися у І кварталі 2015 року.

Повідомляється, що підприємство фактично передали в управління наближеного до інвестора менеджменту, яким більшість із залучених інвестицій розтратили на погашення раніше створених заборгованостей ДП "ЗТМК" за енергоносії та перед кредиторами, пов’язаними з DF Group.

У подальшому ці кошти були виведені з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм.

При цьому, на модернізацію виробництва було спрямовано лише 20 млн грн.

Нагадаємо, 23 вересня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП та у співпраці зі Службою безпеки за підозрою в розтраті 492 мільйонів гривень затримали Володимира Сивака директора Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Слідство встановило, що протягом 2014-2015 рр. підконтрольна Group DF Фірташу компанія Tolexis Trading Limited виділила цьому підприємству 880 млн грн.

Однак Сивак перерахував 492 млн грн з цих коштів на користь третіх осіб.

Cолом'янський районний суд Києва 26 вересня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 56 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 5 млн 762 грн, наступного дня він вийшов під заставу.

Запорізький титано-магнієвий комбінат є єдиним виробником губчастого титану в Європі.

Економічна правда