Шмигаль про локалізацію в закупівлях: Prozorro буде жити

BBC

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що введення локалізації, як кваліфікаційного критерією для участі в закупівлі, підтримає українську економіку, та не зашкодить "Прозорро".

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у інтерв’ю BBC-Україна.

"Прозорро - це яскравий, ефективний інструмент, який визнали в Європі. Це хороший механізм подолання корупції. Тому Прозоро не може бути скасоване, цей інструмент буде жити.

Ми не говоримо про локалізацію, це суперечить нашим домовленостям з європейськими та світовими партнерами. Але ми говоримо сьогодні про визначення інших нецінових критеріїв в державних закупівлях.

Це можуть бути критерії участі українських виробників у деяких сферах державних закупівель. Це важливо для підтримки власної економіки. Таким шляхом рухається більшість країн світу, коли настала криза", - зазначає Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що нецінові критерії не суперечать міжнародним домовленостям.

Нагадуємо:

Міністерство економіки пропонує додати у систему Prozorro критерій "локалізація" для товарів, які мають щонайменше 35% українських компонентів. Такий товар отримує нецінову частину оцінку у розмірі 30% від загальної.

"Трансперенсі Інтернешнл Україна" та низка громадських організацій закликали Кабмін не підтримувати проєкт постанови Мінекономіки про запровадження нецінового критетрію локалізації в закупівлях машинобудування.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №3739, який, зокрема, передбачає виділення 4 основних підгалузей машинобудування, для яких пропонується локалізація на рівні 25-40%.

Ексголова Державної митної служби Максим Нефьодов розкритикував законопроєкт №3739 про локалізацію галузей машинобудування та введення локалізації як кваліфікаційного критерією для участі в закупівлі.