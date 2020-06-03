Очікувати голосування за законопроєкт про гральний бізнес цього тижня не варто – Арахамія

На цьому тижні не варто очікувати голосування у другому читанні за законопроєкт №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Про це у коментарі журналістам заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ні, тому що його не поставили до порядку денного, тому я не думаю, що його варто очікувати цього тижня.

Цього тижня буде один комітет сьогодні, потім комітет наступного тижня, далі має бути висновок про готовність до другого читання і потім голосування через тиждень", - пояснив Арахамія.

За його словами, застосування спецпроцедури, яка дозволить не враховувати відкинутих комітетом поправок, малоймовірне.



"Я не думаю, що буде спецпроцедура. Думаю, що буде знайдено компроміс з авторами поправок шляхом переговорів", - додав він.

Нагадаємо:

До законопроєкту №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" надійшло майже 3,5 тисячі поправок, профільний комітет розпочне їх розгляд 3 червня.

16 січня Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

Пропонується дозволити розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок.

Згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України.

Законопроєктом передбачається і регулювання "класичних" лотерей.

На думку голови виконкому Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі, у Верховній Раді намагаються провести корумпований закон щодо легалізації грального бізнесу. За його словами, президент та прем'єр-міністр погоджуються з ним.

Читайте також: Легалізація грального бізнесу: чому план Зеленського валиться

"Грають вони — виграють вони". Хто стоїть за законопроєктами про гральний бізнес

У квітні цього року парламент ухвалив закон для боротьби з "правочним спамом" - "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури".

Найбільша кількість правок - понад 16 тисяч - була внесена до так званого банківського законопроєкту, який унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.