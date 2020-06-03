Новий меморандум з МВФ: Шмигаль розповів про "маяки" від Фонду

До 10 червня відбудеться засідання Ради МВФ, на якому приймуть остаточне рішення про виділення Україні траншу загальною сумою 5 млрд доларів.

Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Ми зробили велику роботу цілою країною, бувкально в п'ятницю були досягнуті остаточні домовленості з МВФ, і сьогодні ми можемо говорити, що у термін до 10 червня відбудеться засідання Ради МВФ, на якому буде прийнято остаточне рішення про виділення Україні траншу загальною сумою 5 млрд доларів", - підкреслив Шмигаль.

Також він заявив, що "прихильники політичних спекуляцій почали поширювати міфи навколо меморандуму з МВФ".

"Насправді у меморандумі існують чіткі структурі маяки МВФ. Це, зокрема, прозорість роботи державних банків та держкомпаній, посилення корпоративного управління держпідприємств, незалежний Антимонопольний комітет, реформа Митниці і податкової, збереження принципу "гроші ходять за пацієнтом" в галузі медицини.

А також - приведення ціни на газ для населення до ринкового рівня", - наголосив голова уряду.

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Нагадуємо:

Напередодні прем'єр заявляв, що нова програма stand-by з МВФ не потребує проведення структурних реформ та підвищення пенсійного віку.

Україна розраховує, що МВФ на засіданні Ради 5 червня схвалить нову кредитну програму на 5 млрд доларів, а наступного дня буде виплачений перший транш у розмірі 1,9 млрд доларів.

Перший транш Міжнародного валютного фонду у цьому році становитиме 1,9 мільярда доларів, другий - 1,6 мільярда, третій відбудеться у 2021 році - 1,5 мільярда.

Україна та Міжнародний валютний фонд на рівні персоналу погодили (staff level agreement) нову програму Stand-bу розмірі $5 мільярдів, яка розрахована на 18 місяців.

7 травня Україна і Міжнародний валютний фонд переорієнтувалися з раніше попередньо погодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand by.

У Міністерстві фінансів наголошують, що основна різниця у нових умовах співпраці МВФ полягає в термінах реалізації програми: Stand-by (яка пропонується зараз) - 1,5 роки, EFF (попередні умови) - 3 роки. Обсяг кредитування не зміниться.

Економічна правда