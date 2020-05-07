МВФ змінив програму кредитування для України

Україна і Міжнародний валютний фонд переорієнтувалися з раніше попередньо погодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand by.

Про це на брифінгу повідомив представник МВФ Джеррі Райс, передає "Інтерфакс-Україна".

"З огляду на безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні та стабілізації, переговори переключилися на 18-місячний stand by, який може забезпечити підтримку платіжного балансу для посилення реакції влади", - сказав Райс.

За його словами, Фонд знаходиться в тісному контакті з владою України щодо обговорення параметрів нового механізму фінансування, який допоміг би країні ефективно протидіяти пандемії в економіці та медицині.

Райс уточнив, що постійна віртуальна місія обговорює політики, які можуть бути підтримані, скоріше, через програму stand by, ніж через EFF, незважаючи на те, що за програмою EFF у грудні 2019 року було досягнуто попередньої домовленості на рівні менеджменту Фонду (staff-level agreement).

"Коли ситуація відновиться, фокус знову може зміститися на вирішення проблем довгострокових структурних реформ в Україні, щоб сприяти більш сильному і більш інклюзивному зростанню", - сказав представник Фонду.

Нагадуємо:

У квітні Міжнародний валютний фонд повідомляв про прогрес в переговорах з Україною про нову програму розширеного фінансування і розраховував на швидке її затвердження після вирішення останніх декількох питань.

Останньою невиконаною вимогою МВФ залишається прийняття так званого "антиколомойского" законопроєкту, який повинен врегулювати питання виведених з ринку і націоналізованих банків.

7 грудня 2019 року МВФ досяг угоди з українською владою про умови нової трирічної угоди на суму близько 5,5 млрд доларів в рамках механізму розширеного фінансування.

Однак в умовах пандемії коронавірусу Україна обговорювала з МВФ збільшення допомоги до 9,5 млрд доларів за двома програмами: розширеного фінансування і швидкого фінансування через коронавірус.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив намір МВФ виділити Україні 8 млрд доларів, якщо буде прийнятий так званий "антиколомойскій" закон.

Мінфін сподівається залучити в бюджет не менше 3,5 млрд доларів від МВФ в 2020 році, повідомляв міністр фінансів Сергій Марченко.