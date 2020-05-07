МВФ змінив програму кредитування для України
Україна і Міжнародний валютний фонд переорієнтувалися з раніше попередньо погодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand by.
Про це на брифінгу повідомив представник МВФ Джеррі Райс, передає "Інтерфакс-Україна".
"З огляду на безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні та стабілізації, переговори переключилися на 18-місячний stand by, який може забезпечити підтримку платіжного балансу для посилення реакції влади", - сказав Райс.
За його словами, Фонд знаходиться в тісному контакті з владою України щодо обговорення параметрів нового механізму фінансування, який допоміг би країні ефективно протидіяти пандемії в економіці та медицині.
Райс уточнив, що постійна віртуальна місія обговорює політики, які можуть бути підтримані, скоріше, через програму stand by, ніж через EFF, незважаючи на те, що за програмою EFF у грудні 2019 року було досягнуто попередньої домовленості на рівні менеджменту Фонду (staff-level agreement).
"Коли ситуація відновиться, фокус знову може зміститися на вирішення проблем довгострокових структурних реформ в Україні, щоб сприяти більш сильному і більш інклюзивному зростанню", - сказав представник Фонду.
Нагадуємо:
У квітні Міжнародний валютний фонд повідомляв про прогрес в переговорах з Україною про нову програму розширеного фінансування і розраховував на швидке її затвердження після вирішення останніх декількох питань.
Останньою невиконаною вимогою МВФ залишається прийняття так званого "антиколомойского" законопроєкту, який повинен врегулювати питання виведених з ринку і націоналізованих банків.
7 грудня 2019 року МВФ досяг угоди з українською владою про умови нової трирічної угоди на суму близько 5,5 млрд доларів в рамках механізму розширеного фінансування.
Однак в умовах пандемії коронавірусу Україна обговорювала з МВФ збільшення допомоги до 9,5 млрд доларів за двома програмами: розширеного фінансування і швидкого фінансування через коронавірус.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив намір МВФ виділити Україні 8 млрд доларів, якщо буде прийнятий так званий "антиколомойскій" закон.
Мінфін сподівається залучити в бюджет не менше 3,5 млрд доларів від МВФ в 2020 році, повідомляв міністр фінансів Сергій Марченко.
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