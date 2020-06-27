Міністерство розвитку громад: головне завдання розділити ДАБІ на два нових органи
Головне завдання міністерства розвитку громад і територій розділити ДАБІ на два нових органи – Державну інспекцію містобудування України та Державну сервісну службу містобудування.
Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов в інтерв'ю виданню Mind.
"Реформа ДАБІ базується на принципі самодекларування: старт будівництва або його хід, відповідність архітектурним проектам. І фіксація безумовної юрвідповідальності, в т.ч. кримінальної, учасників процесу – технагляд, архітектори, забудовники. Так це відбувається в розвинених країнах", – розповів Чернишов.
За його словами наразі в активній фазі знаходиться створення Державної інспекції містобудування України. Її вже зареєстровано, набираються люди, заявив міністр.
Функції третього відомства, робота якого полягає в нормотворчості, може, за його словами, виконувати, Міністерство розвитку громад і територій.
Минулого тижня міністр підписав штатний розклад нової установи наступним кроком є законопроєкт, який передбачає створення двох структур замість ДАБІ, пише видання.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів прийняв постанову "Деякі питання функціонування органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду", яке дозволить Державній інспекції містобудування України почати виконувати свої функції і повноваження.
13 березня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ліквідують Державну архітектурно-будівельну інспекцію.
Замість Державної архітектурно-будівельної інспекції уряд створить три нових органи: для реєстрації будівельних об'єктів, їх технічного регулювання та контролю.
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