Міністерство розвитку громад: головне завдання розділити ДАБІ на два нових органи

Головне завдання міністерства розвитку громад і територій розділити ДАБІ на два нових органи – Державну інспекцію містобудування України та Державну сервісну службу містобудування.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов в інтерв'ю виданню Mind.

"Реформа ДАБІ базується на принципі самодекларування: старт будівництва або його хід, відповідність архітектурним проектам. І фіксація безумовної юрвідповідальності, в т.ч. кримінальної, учасників процесу – технагляд, архітектори, забудовники. Так це відбувається в розвинених країнах", – розповів Чернишов.

За його словами наразі в активній фазі знаходиться створення Державної інспекції містобудування України. Її вже зареєстровано, набираються люди, заявив міністр.

Функції третього відомства, робота якого полягає в нормотворчості, може, за його словами, виконувати, Міністерство розвитку громад і територій.

Минулого тижня міністр підписав штатний розклад нової установи наступним кроком є законопроєкт, який передбачає створення двох структур замість ДАБІ, пише видання.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів прийняв постанову "Деякі питання функціонування органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду", яке дозволить Державній інспекції містобудування України почати виконувати свої функції і повноваження.

13 березня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ліквідують Державну архітектурно-будівельну інспекцію.

Замість Державної архітектурно-будівельної інспекції уряд створить три нових органи: для реєстрації будівельних об'єктів, їх технічного регулювання та контролю.

Читайте детальніше про схеми в ДАБІ: Автор нового офісу Зеленського Іван Юнаков: Чому ціна квадратного метра має падати через якогось чорта?