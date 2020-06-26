Суд не взяв під варту банкіра Бахматюка Мальцева 

24 червня слідча суддя Вищого антикорупційного суду не задовольнила клопотання детектива НАБУ щодо обрання запобіжного заходу колишньому голові правління ВіЕйБі банку (що належав Олегу Бахматюку) Дениса Мальцева у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба

Раніше, 28 травня колегія суддів ВАКС заочно призначила олігарху Олегу Бахматюку тримання під вартою.

Суддя ВАКС, дослідивши матеріали, надані сторонами кримінального провадження, установила, що підозра вказаній особі є обґрунтованою та здійснена у передбачений законом спосіб.

Разом із тим, слідча суддя з’ясувала, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинене у зв’язку з розшуком підозрюваного та наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді з клопотанням про обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу увигляді тримання під вартою. Втім, ч. 5 ст. 280, ч. 1 ст. 282 КПК України дозволяють вчиняти в зупиненому досудовому розслідуванні лише слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.

Окрім цього, зазначається, що після винесення постанови про оголошення розшуку підозрюваного відомості про неї не були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а направлений до Національного центрального бюро Інтерполу в Україні запит детектива НАБУ був залишений без виконання. Клопотання про публікацію розшукових оповіщень щодо підозрюваного не направлено до Генерального секретаріату Інтерполу.

Прокурор не надав підтвердження того, що орган досудового розслідування в установленому міжнародними договорами та законами України порядку звернувся із запитом про міжнародну правову допомогу щодо розшуку ексголови правління ВіЕйБі банку безпосереднього до компетентних органів певної іноземної держави.

Отже, слідча суддя дійшла висновку про те, що прокурором доведено не всі обов’язкові та необхідні підстави, передбачені законом, які допускають обрання щодо підозрюваного такого запобіжного заходу як тримання під вартою.

Нагадуємо:

22 листопада колишній власник VAB Банка і фігурант "справи банкірів" Олег Бахматюк був оголошений у розшук.

Національне антикорупційне бюро повідомило фактичному власнику Олегу Бахматюку та ексголові правління ПАТ "ВіЕйБі Банк" Денису Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.

11 листопада НАБУ заявило про затримання 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку, "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".

Як стало відомо, НАБУ затримало екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука.

Причина — можливі зловживання у справі щодо збанкрутілого банку Олега Бахматюка.

Олександр Писарук в 2014-2015 роках працював першим заступником глави Національного банку і відповідав за банківський нагляд. Тоді НБУ очолювала Валерія Гонтарєва.

У жовтні 2014 року Нацбанк виділив ВіЕйБі Банку стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн.

В листопаді 2014 року Нацбанк визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію.

Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.

Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію. Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

Економічна правда