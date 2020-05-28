Бахматюка відправили заочно під варту

28 травня колегія суддів заочно призначила олігарху Олегу Бахматюку тримання під вартою.

Джерело: Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, Центр протидії корупції

Деталі: Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу прокурора щодо підозрюваного, який у період з 04.10.2014 по 13.10.2014 здійснював фактичний контроль та керівництво діяльністю ПАТ "ВіЕйБі Банк".

За результатами судового засідання суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі підозрюваний перебуває поза межами України.

У ЦПК наголошують, що це рішення дозволяє Інтерполу почати розшук Бахматюка.

Водночас сам Бахматюк назвав рішення ВАКС незаконним і упередженим та звинуватив у втручанні у справу директора НАБУ Артема Ситника.

"Рішення Апеляційної палати ВАКС, що скасувало законне рішення першої інстанції, є демонстрацією політичної заангажованості цього судового процесу і було, на жаль, ухвалене за безпосереднім втручанням директора НАБУ Артема Ситника, який вважає мене особистим ворогом і діє з мотивів особистої помсти, нехтуючи правосуддям. Артем Ситник, за моїми даними, особисто їздив до ВАКС і, де-факто, втручався в процес.

Рішення ВАКС не можна пояснити з точки зору права, воно є абсолютно нелогічним - заочно заарештовувати людину, про місцеперебування якої було офіційно повідомлено слідчі органи, згідно положень міжнародної правової конвенції заборонено", - йдеться у його заяві.

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Як одним підписом зруйнувати справу проти Бахматюка на 1,2 мільярда

Справа Бахматюка. Чому НАБУ затримало екс-заступника Гонтаревої та банкірів бізнесмена

Що було раніше: 11 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 11 листопада затримали 7 осіб, яких підозрюють у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого у 2014 році Національним банком України ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Передісторія:

У жовтні 2014 року Нацбанк виділив "ВіЕйБі Банку" стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн. ВіЕйБі належав власнику аграрного холдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку.

В листопаді 2014 року НБУ визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію. Рішення про ліквідацію фінустанови ухвалене в березні 2015 року.

НАБУ почало розслідувати справу Бахматюка в жовтні 2016 року.

Коли слідчі вийшли на фінішну пряму, генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію.

Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.