Поляки можуть продати "Ідея Банк" українській Dragon Capital – ЗМІ

Польська компанія Getin Holding S.A. та українська інвесткомпанія Dragon Capital близькі до підписання угоди про продаж "Ідея Банку".

Про це повідомляє FinClub з посиланням на банкіра, знайомого із ситуацією в українському банку.

"Due diligence проводить Dragon Capital, а новим керівником банку може стати Іван Світек. Його вже бачили у банку, він вивчає його бізнес-процеси", - сказав банкір.

Як пише видання, про участь Dragon Capital у перемовинах з Getin Holding розповів і фінансист з однієї із українських інвестиційних компаній.

"Обговорювалась можливість продажу за 1,25 капіталу, але не знаю, наскільки цей орієнтир все ще актуальний", - сказав він.

"Топменеджер одного з банків з іноземним капіталом зазначив FinClub, що Іван Світек після завершення роботи на посаді генерального менеджера Альфа-Банку залишився в Україні й зараз займається "проєктом Ідея Банк". Банкір не виключив можливості участі пана Світека у капіталі установи", - йдеться у статті.

"Getin Holding зайшов на український ринок ще в 2007 році, коли він купив 81,88% банку "Прикарпаття" за 103 млн грн. Спочатку установу перейменували в Плюс Банк, потім – Ідея Банк. Кризу 2008-2009 років банк пройшов без суттєвих потрясінь. Вже в 2012 році голова правління Getin Holding, член наглядової ради Ідея Банку Рафал Ющак повідомив про намір купити другий банк в Україні.

Але інший банк поляки так і не купили: криза 2014-2015 років змусила всі банки в Україні стати більш консервативними. На поточний момент за активами Ідея Банк посідає 26-е місце (5,13 млрд грн) на ринку серед 75 банків, які залишилися. Його прибуток за січень - жовтень склав 327 млн грн. Getin Holding володіє 100% акцій установи. Михайло Власенко очолює правління Ідея Банку", - пише FinClub.

Зазначається, що найбільшим бенефіціаром Getin Holding є громадянин Польщі та Мальти Лєшек Чарнецкі.

"В Україні він відомий як фігурант польського корупційного скандалу. В 2018 році пан Чарнецкі таємно записав на диктофон слова голови комісії фінансового нагляду Польщі Марека Хшановського, який запропонував бізнесмену сприяння у вирішенні проблем його Idea Bank та Getin Noble Bank в обмін на працевлаштування в одному з них юриста Гжегожа Ковальчика із зарплатою в 40 млн злотих (понад 10 млн доларів). Чиновнику довелося йти у відставку і стати фігурантом кримінального розслідування.

В цей період Getin Holding переживав фінансові проблеми. Його збиток за січень – вересень 2018 року склав 327,5 млн злотих. Ще в I півріччі 2019-го холдинг залишався збитковим. І лише за підсумками дев’яти місяців компанія вийшла на прибуткову діяльність (29,3 млн злотих) завдяки 51,1 млн злотих, отриманих саме в III кварталі", - йдеться у статті.

Зазначається, що Getin Holding 22 жовтня на сайті Варшавської фондової біржі оголосив про підписання листа про наміри з фондом прямих інвестицій.

Фонд мав провести шеститижневе дослідження компаній і комплексну юридичну експертизу (due diligence), а після її позитивного результату – узгодити умови транзакції, в тому числі розмір пакета акцій.

Getin Holding S.A. надав фонду виняткові права на переговори про продаж Ідея Банку і "Нью Фінанс Сервіс" на період до 1 січня 2020 року. Закриття операції з продажу бізнесів, у випадку підписання угоди, було анонсовано на I квартал 2020 року.

Видання пише, що потенційні сторони угоди відмовились коментувати йому інформацію.

"Відповідно до нашої політики, холдинг не коментує спекуляції на ринку" – зазначив прессекретар Getin Holding Войцех Сурі.

У Dragon Capital також відмовилися від коментарів.

"Зазвичай коментуємо лише закриті угоди. Чутки не коментуємо", – підкреслила прессекретарка Ольга Білобловська.

До Нацбанку сторони поки що не зверталися. "Національний банк України не отримував документів для погодження набуття істотної участі у АТ "Ідея Банк". У разі надходження таких документів НБУ розгляне їх у порядку та у строки, що визначені законодавством України", – заявили у пресслужбі регулятора.

Іван Світек на питання FinClub стосовно своєї зацікавленості "Ідея Банком" відповів, що "він це не коментує".

За словами фінансового аналітика групи ICU Михайла Демківа, "Ідея Банк" коштує набагато більше за його капітал.

"Цей банк повинен коштувати більше за капітал. Він непогано себе почуває, враховуючи спеціалізацію на споживчому кредитуванні – сегменті, який зараз динамічно розвивається. Це точно не той випадок, коли іноземна група йде з країни, бо не бачить перспектив – продаж спричинено внутрішніми польськими проблемами", - сказав він. Регулятивний капітал Ідея Банку на 1 листопада становив 876 млн грн (37,4 млн доларів).

Водночас голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що банк може коштувати до 2,5 млрд грн.

"За останні 12 місяців рентабельність капіталу (return on average equity) була 46%, тобто за два роки покупці повністю повертають капітал. Гадаю, що 2-2,5 млрд грн – це цілком нормальна ціна. В доларовому еквіваленті це понад 100 млн доларів" - підкреслив експерт.

"Наскільки я розумію, у польської компанії є певні фінансові проблеми, тому не виключено, що вони можуть погодитися і на меншу ціну", – додав Паращій.

У Dragon Capital не відповіли на запит про інвестиційну привабливість Ідея Банку. Але за підсумками 2018 року вони включали Ідея Банк до топ-7 найнадійніших банків.

Нагадаємо:

Dragon Capital – одна з найбільших груп компаній в Україні, яка працює в сфері прямих інвестицій та фінансових послуг, надаючи повний спектр інвестиційних банківських та брокерських послуг для корпоративних та приватних клієнтів.

Кінцевим бенефіціаром в держреєстрі зазначений громадянин Чехії Томаш Фіала.