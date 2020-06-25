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Угоду з продажу "Ідея Банку" компанії Dragon Capital розірвали

Четвер, 25 червня 2020, 12:57
 

Польська компанія Getin Holding S.A оголосила про припинення угоди з Dragon Capital про продаж останній акцій "Ідея Банку" була припинена в зв'язку з невиконанням умов.

Про це йдеться у оголошенні компанії.

"Правління Getin Holding SA повідомляє, що станом на 25 червня 2020 року умовна угода про продаж 100% акцій акціонерного товариства Idea Bank, що базується у Львові, укладена 20 грудня 2019 року з Dragon Capital та фізичною особою, була припинена в зв'язку з невиконанням умов, тобто покупець і продавець не підписали у встановлений термін договір із зазначенням ціни продажу Ідея Банк Україна", - йдеться в повідомленні.

Планувалося, що передача частки в "Ідея Банк Україна" буде здійснена до 31 травня 2020 року.

Крім цього, до цього часу Getin Holding не отримав жодної інформації про затвердження угоди НБУ, що "було однією з умов переходу права власності на акції в Ідея Банку".

Таким чином,  угода про продаж ТОВ "Новий Фінансовий Сервіс" (New Finance Service) також припиняється автоматично.

Нагадаємо:

У січні 2020 року Антимонопольний комітет дозволив компанії Dragon Capital Investments Limited придбати акції "Ідея Банку".

Планувалося, що передача частки в "Ідея Банк Україна" буде здійснена до 31 травня 2020 року.

Компанії групи Dragon Capital та приватні інвестори 20 грудня підписали угоду про придбання 100% акцій Ідея Банку у Getin Holding S.A. (Польща).

Раніше видання FinClub повідомило, що польська компанія Getin Holding S.A. та українська інвесткомпанія Dragon Capital близькі до підписання угоди про продаж "Ідея Банку".

Dragon Capital – одна з найбільших груп компаній в Україні, яка працює в сфері прямих інвестицій та фінансових послуг, надаючи повний спектр інвестиційних банківських та брокерських послуг для корпоративних та приватних клієнтів.

Кінцевим бенефіціаром в держреєстрі зазначений громадянин Чехії Томаш Фіала.

Економічна правда

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