АМКУ дозволив Dragon Capital купити "Ідея Банк"

Антимонопольний комітет дозволив компанії Dragon Capital Investments Limited придбати акції "Ідея Банку".

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

У рішенні Комітету йдеться, що Dragon Capital отримав дозвіл на покупку акцій, "яка забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства".

Нагадаємо:

Компанії групи Dragon Capital та приватні інвестори 20 грудня підписали угоду про придбання 100% акцій Ідея Банку у Getin Holding S.A. (Польща).

Раніше видання FinClub повідомило, що польська компанія Getin Holding S.A. та українська інвесткомпанія Dragon Capital близькі до підписання угоди про продаж "Ідея Банку".

Dragon Capital – одна з найбільших груп компаній в Україні, яка працює в сфері прямих інвестицій та фінансових послуг, надаючи повний спектр інвестиційних банківських та брокерських послуг для корпоративних та приватних клієнтів.

Кінцевим бенефіціаром в держреєстрі зазначений громадянин Чехії Томаш Фіала.

Економічна правда