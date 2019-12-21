У Dragon Capital підтвердили купівлю "Ідея Банку"

Компанії групи Dragon Capital та приватні інвестори 20 грудня підписали угоду про придбання 100% акцій Ідея Банку у Getin Holding S.A. (Польща).

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

"Dragon Capital не коментує комерційні умови до завершення угоди.

Угода набере чинності після погодження Антимонопольним комітетом України та Національним Банком України, а також після виконання сторонами попередніх умов угоди", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше видання FinClub повідомило, що польська компанія Getin Holding S.A. та українська інвесткомпанія Dragon Capital близькі до підписання угоди про продаж "Ідея Банку".

Dragon Capital – одна з найбільших груп компаній в Україні, яка працює в сфері прямих інвестицій та фінансових послуг, надаючи повний спектр інвестиційних банківських та брокерських послуг для корпоративних та приватних клієнтів.

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Економічна правда