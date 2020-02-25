Компанія Ахметова заробила понад 200 мільйонів на торгівлі електроенергією

Чистий прибуток компанії Д.Трейдінг, що здійснює торгівлю електроенергією, газом, газовим конденсатом та вугіллям за 9 місяців 2019 року становив 236,9 мільйона гривень.

Про це йдеться у звіті про фінансові результати компанії, який є в розпорядженні Економічної правди.

Валовий прибуток трейдера становив 1,735 мільярда гривень. Чистий дохід від реалізації продукції – 24,09 мільярда гривень.

Чистий прибуток іншої структури ДТЕК - вугледобувного підприємства "Павлоградвугілля" – за 9 місяців 2019 року становив 5,744 мільярда гривень після оподаткування. Валовий прибуток "Павлоградвугілля" становив 10,27 млрд грн, чистий дохід від реалізації продукції – майже 25 млрд гривень.

ТОВ "Д.Трейдінг" зі структури ДТЕК здійснює оптову торгівлю електроенергією, природним газом і вугіллям на внутрішньому і зовнішніх ринках енергоресурсів.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем кепітал менеджмент" Ріната Ахметова.

Нагадуємо:

Компанії групи ДТЕК наприкінці 2019 року перестали платити за послуги передачі енергії державній компанії "Укренерго" і станом на 10 січня накопичили борг у розмірі 544,48 мільйона гривень.

Найбільший борг у розмірі 362,50 млн грн накопичила "Д.трейдінг", яка перестала платити за транспортування електроенергії магістральними лініями у листопаді.

"ДТЕК-Західенерго" з жовтня накопичила борг 118,86 млн грн. Ще 63,12 млн грн винна "ДТЕК Павлоградвугілля".

Економічна правда