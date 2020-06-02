У "Слузі народу" пропонують викликати Буславець для звіту в Раді

Державний "Енергоатом" через обмеження атомної генерації недоотримує 1 млн доларів на добу, нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк вніс пропозицію викликати в Раду для звіту т.в.о. міністра енергетики Ольгу Буславець.

Про це Нагорняк заявив 1 червня під час погоджувальної ради Верховної Ради.

"Протягом травня мав візити на дві АЕС - Запорізьку та Рівненську. І працівники станції ставлять питання: чому найдешевша атомна генерація обмежується, натомість теплова - дорожча і неекологічна генерація - збільшується?

Станом на 1 червня з 15 енергоблоків працює 10, 5 з яких працюють з обмеженнями", - заявив нардеп.

За його словами, на добу "Енергоатом" недовиробляє більше 68 млн кВт*год генерації.

"Це більше 1 млн доларів на добу недоотримує державна компанія "Енергоатом", натомість ці гроші перетікають в руки приватних теплових електрокомпаній.

Пропоную викликати міністра - пані Буславець - заслухати, чому такий несправедливий був зроблений прогнозний баланс, а також дати доручення переглянути баланс у бік збільшення саме атомної генерації, і заслухати питання щодо учасників ринку ВДЕ", - підкреслив Нагорняк.

Нагадуємо:

14 травня у аварійний ремонт був відключений третій блок Південно-української АЕС, загальна працююча потужність атомних блоків впала до 6780 МВт, що становить менше, аніж 49% від загальної встановленої потужності АЕС і є історичним мінімумом атомної енергетики в Україні.

4 травня "Інтерпайп" Віктора Пінчука заявив, що в останні дні квітня тарифи на електроенергію виросли на рекордні 38%.

У компанії говорять про "системні дії уряду, спрямовані на свідоме підвищення вартості електроенергії в інтересах приватного монополіста, а не для підтримки всієї української промисловості

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заперечив звинувачення у лобізмі інтересів власника ДТЕК Ріната Ахметова в енергетичній галузі та зазначив, що позапланових відключень АЕС немає.

Раніше Служба безпеки України повідомляла про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

Згодом 97 народних депутатів звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням вжити заходів щодо недопущення зниження частки електроенергії АЕС у структурі генерації і, відповідно, переглянути прогнозний баланс об'єднаної електроенергетичної системи країни.

Економічна правда