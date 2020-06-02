РНБО: Необхідні термінові рішення для збалансування роботи ринку електроенергії

У РНБО заявили про необхідність прийняття термінових рішень для збалансування роботи ринку електроенергії, недопущення маніпуляцій на ньому та захисту інтересів населення.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов на засіданні робочої групи з проблемних питань функціонування енергетичної сфери.

У засіданні, зокрема, взяли участь т.в.о голови Мінекоенерго Ольга Буславець, голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, заступник голови Виконавчого комітету Нацради реформ Олександр Ольшанський та інші.

"Учасники засідання обговорили проблемні питання функціонування ринку електричної енергії, заходи для збалансування його роботи і недопущення виникнення і поглиблення кризових ситуацій на ньому.

За результатами засідання прийнято рішення узагальнити висловленні пропозиції та у триденний строк подати секретареві РНБО план конкретних заходів з подолання проблемних питань на ринку електричної енергії для доповіді президенту", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

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У компанії говорять про "системні дії уряду, спрямовані на свідоме підвищення вартості електроенергії в інтересах приватного монополіста, а не для підтримки всієї української промисловості

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заперечив звинувачення у лобізмі інтересів власника ДТЕК Ріната Ахметова в енергетичній галузі та зазначив, що позапланових відключень АЕС немає.

Раніше Служба безпеки України повідомляла про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

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Економічна правда