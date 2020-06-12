Голова Мінфіну розповів, коли Місія МВФ може приїхати до України

Місія МВФ може приїхати до України у липні-серпні.

Про це в ефірі телеканалу "Інтер" заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми сподіваємося, що ми визначимо час приїзду місії найближчим часом. Це може бути липень-серпень", - сказав він.

Нагадуємо:

Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.

Міжнародний валютний фонд оприлюднив меморандум з Україною по програмі stand-by, який дасть змогу отримати решту коштів від МВФ після першого траншу, тобто 2,9 мільярда доларів.

Україна повністю отримала 2,1 млрд доларів першого траншу від МВФ - перший транш разом із надходженням пов’язаної фінансової допомоги від ЄС вже збільшив міжнародні резерви до 28,7 млрд доларів.

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Економічна правда