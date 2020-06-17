Новини 17 червня: гральний законопроєкт та НАЗК, обшуки на УЗ, аудит Covid-фонду

Про обшуки на УЗ. "Укрзалізниця" закупила неякісних запчастин на 100 млн грн, що створювало загрози стабільному функціонуванню залізничних перевезень, на структурних підрозділах УЗ та комерційних структурах тривають обшуки.

Про гральний законопроєкт. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у законопроєкті про легалізацію та держрегулювання азартних ігор низку положень які містять корупціогенні фактори. Результати експертизи надіслані до парламенту.

Про Covid-фонд. Прем'єр Денис Шмигаль доручив міністерству фінансів провести аудит витрат коштів з Фонду боротьби з коронавірусом.

Про вугілля. Кабмін визначив пріоритетним використання вугілля у виробництва електроенергії на українських ТЕС.

Про Смолія. Фінансовий комітет ВР підтримав проєкт постанови про оцінку діяльності голови НБУ Якова Смолія та рекомендував Раді прийняти документ.

Про урядову програму. Комітет ВР з питань економічного розвитку не підтримав оновлену програму дій уряду та рекомендував Раді визначитися щодо документа шляхом голосування.

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