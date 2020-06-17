НАЗК висловило зауваження щодо законопроєкту про гральний бізнес

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у законопроєкті легалізацію та держрегулювання азартних ігор низку положень які містять корупціогенні факторів. Результати експертизи надіслані до парламенту.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Протягом проведення експертизи НАЗК було виявлено:

Невизначеність процедури внесення плати та отримання ліцензії;

Дискреція Уповноваженого органу в частині визначення переліку суб’єктів господарювання, які здійснюють сертифікацію;

Встановлення обов’язковості сертифікації грального обладнання на відповідність встановленим технічним вимогам без чіткого переліку такого обладнання, що взагалі не є предметом регулювання цього законопроекту;

Запровадження нових дозволів без внесення змін до Закону "Про перелік дозвільних документів у сфері господарської діяльності";

Підстави для отримання та анулювання ліцензії не узгоджуються із Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

НАЗК надало рекомендації Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, перелік яких наведений у висновку до законопроекту.

"Якщо законопроект буде проголосований без змін, це може призвести до створення численних корупційних ризиків та завдати багатомільйонні збитки державі", - резюмують у НАЗК.

Автори нинішньої концепції розраховують збирати з учасників ринку 150-200 млн дол щорічно. Йдеться про плату за ліцензії та податки.

Більшість опитаних ЕП представників ринку вважають вартість ліцензій занижено

Читайте детальніше: Зеленський і "гравці" зробили свої ставки: яким буде ринок азартних ігор в Україні

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що експертиза законопроєкту від НАЗК може призупинити розгляд законопроєкту у строк до 10 днів.

Напередодні повідомлялось, що депутати можуть розглянути законопроєкт в цілому 18 червня.

16 січня Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

У законопроєкті, підготовленому до другого читання пропонується створити Комісію з регулювання ринку азартних ігор, яка буде ліцензувати і моніторити ринок.

Цей пункт не співпадав з баченням законопроєкту голови Нацради реформ Міхеїла Саакашвілі, більшість пропозицій якого відкинули. Однак, президент дослухався до Саакашвілі з приводу корупційних ризиків щодо створення комісії і виступив проти.

За пропозицією Саакашвілі, питання визначення уповноваженого органу пропонувалося віддати на розсуд Кабміну.

Утім, податковий комітет вчинив інакше і навіть підтримав поправку депутата фракції СН Олександра Дубінського, яка дає квоту податковому комітету на призначення членів згаданої комісії.

Економічна правда





