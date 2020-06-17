Шмигаль доручив Мінфіну провести аудит витрат коштів із COVID-фонду
Прем'єр Денис Шмигаль доручив міністерству фінансів провести аудит витрат коштів з Фонду боротьби з коронавірусом.
Про це він заявив на засіданні уряду.
"Стосовно коштів, виділених на боротьбу з коронавірусом (загальна сума - майже 65 млрд грн). Це абсолютно величезна сума від українських платників податків. Країна має бачити, на що саме ідуть ці кошти.
У мене є прохання і доручення до міністра фінансів провести аудит витрат з фонду, відзвітувати і опублікувати цю інформацію. Вона має оновлюватись щотижня", - підкреслив Шмигаль.
Також він заявив, що чекає звітів від тих міністерств, які уже використали кошти з COVID-фонду.
Нагадаємо:
Фонд боротьби з коронавірусом існує з 13 квітня, але станом на 25 травня Кабміном було розподілено лише 13,02 млрд грн (20%) з коштів фонду - не розподіленими залишались 51,6 млрд грн.
Читайте також: Назад у 2008-й, або Чи допоможе "антивірусний" фонд подолати кризу
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua