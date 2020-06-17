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Шмигаль доручив Мінфіну провести аудит витрат коштів із COVID-фонду

Середа, 17 червня 2020, 14:50
 

Прем'єр Денис Шмигаль доручив міністерству фінансів провести аудит витрат коштів з Фонду боротьби з коронавірусом.

Про це він заявив на засіданні уряду.

"Стосовно коштів, виділених на боротьбу з коронавірусом (загальна сума - майже 65 млрд грн). Це абсолютно величезна сума від українських платників податків. Країна має бачити, на що саме ідуть ці кошти.

У мене є прохання і доручення до міністра фінансів провести аудит витрат з фонду, відзвітувати і опублікувати цю інформацію. Вона має оновлюватись щотижня", - підкреслив Шмигаль.

Також він заявив, що чекає звітів від тих міністерств, які уже використали кошти з COVID-фонду.

Нагадаємо:

Фонд боротьби з коронавірусом існує з 13 квітня, але станом на 25 травня Кабміном було розподілено лише 13,02 млрд грн (20%) з коштів фонду - не розподіленими залишались 51,6 млрд грн.

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Економічна правда

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аудит коронавірус Шмигаль Мінфін

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