Профільний комітет Ради не підтримав оновлену програму дій уряду

Комітет ВР з питань економічного розвитку не підтримав оновлену програму дій уряду та рекомендував Раді визначитися щодо документа шляхом голосування.

Таке рішення ухвалили на засіданні комітету, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що програму дій уряду підтримали лише 5 членів комітету, ще 4 з присутніх проголосували "проти", 4 - утрималися.

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Нагадаємо:

Оновлена Програма діяльності уряду вже нараховує кілька десятків сторінок та структурована по кожному міністерству.

4 червня Рада підтримала рішення про відправлення на доопрацювання Програми діяльності уряду Дениса Шмигаля. Тодішня версія документу була гостро розкритикована нардепами. Планувалось, що парламент може розглянути другу редакцію Програми на засіданні 18 червня.

Законодавство України визначає, що Програма діяльності уряду подається до Верховної Ради прем’єр-міністром протягом одного місяця з дня формування уряду.

Схваленою вона вважається у випадку, якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу парламенту. Також Рада може надати можливість уряду допрацювати Програму та розглянути її повторно не пізніше чим через 15 днів після такого рішення.