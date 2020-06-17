УЗ закупила неякісних і крадених запчастин на 100 мільйонів, СБУ проводить обшуки

"Укрзалізниця" закупила неякісних запчастин на 100 млн грн, що створювало загрози стабільному функціонуванню залізничних перевезень, на структурних підрозділах УЗ та комерційних структурах тривають обшуки.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Оборудку організували представники комерційних структур за "підтримки" посадовців керівного складу Укрзалізниці. Через високий рівень зносу рухомого складу та нестачу коштів на оновлення основних засобів, зловмисники налагодили постачання запчастин та обладнання неналежної якості.

Продукція не відповідала встановленим характеристикам, була із явними ознаками попереднього використання. Частина запчастин, за версією слідства, виготовлена в кустарний спосіб, частина - викрадена з вітчизняних підприємств залізничної галузі", - йдеться у повідомленні.

У СБУ заявили, що, за висновками експертів, експлуатація такого обладнання на рухомому складі УЗ призводила до системного виходу його з ладу, виникнення надзвичайних подій та зривів перевезень.

"Зловмисники встигли поставити Укрзалізниці неякісної продукції на понад 100 мільйонів гривень. Значна частина коштів привласнювалась фігурантами через фірми із ознаками фіктивності", - додали в СБУ.

У 5 регіонах України проходять санкціоновані обшуки на структурних підрозділах АТ "Укрзалізниця" та комерційних структурах, виробничих і офісних приміщеннях та місцях проживання фігурантів.

Економічна правда