"Енергоатом" взяв 400 мільйонів кредиту для виплати зарплат

"Таскомбанк" видав 400 мільйонів гривень кредиту ДП "Енергоатом" для виплати заборгованостей по зарплаті.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

"Завдяки отриманим коштам компанія змогла у повному обсязі виплатити заробітну плату всім працівникам НАЕК. Ми вдячні Таскомбанк за наданий кредит і сподіваємось на подальше розширення співпраці", — прокоментував підписання договору віце-президент НАЕК "Енергоатом" Хартмут Якоб.

Нагадуємо:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль занепокоєний питанням збиткової діяльності "Енергоатома". За його словами держкомпанія отримує мільярд гривень збитків щомісяця.

Державні обмеження призвели до історичного мінімуму вироблення атомної енергії - 6630 МВт з 9490 наявних.

Раніше Служба безпеки України повідомляла про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

Згодом 97 народних депутатів звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням вжити заходів щодо недопущення зниження частки електроенергії АЕС у структурі генерації і, відповідно, переглянути прогнозний баланс об'єднаної електроенергетичної системи країни.

Економічна правда







