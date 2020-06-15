Макогон розповів, на що впливає позов Медведчука-Тимошенко щодо анбандлінгу

Якщо анбандлінг газотранспортної системи буде скасовано, автоматично "Оператор ГТС України" втрачає сертифікацію від Європейського енергетичного співтовариства, і наслідки цього будуть дуже серйозними.

Про це заявив генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон в інтерв’ю OilPoint.

"Прямого взаємозв’язку немає. У документі не прописано, що послідує автоматична реакція.

Але в минулому році на переговорах "Газпром" і Єврокомісія наполягали, що новий транзитний контракт повинен бути підписаний в суворій відповідності з європейським законодавством, що і вимагало проведення анбандлінга.

"Газпром" шукав будь-яку можливість не підписувати новий транзитний договір за європейськими правилами" – пояснив Макогон, відповідаючи на питання, чи загрожує позов скасування газового контракту, підписаного в кінці 2019 року.

За словами глави Оператора ГТС, юридична позиція компанії поки не сформована, йде процес вивчення позову. Крім того, за словами Макогона, ОГТСУ привернув увагу Секретаріату енергетичного співтовариства до цієї проблеми.

"Але за цим позовом ми не є відповідачами, тому ми просто моніторимо ситуацію і оцінюємо ризики" – пояснив Макогон.

"Сам факт такого позову для нас став несподіванкою, але список позивачів несподіванкою не став. Ми пам’ятаємо, як приймався закон про анбандлінг, хто виступав категорично проти цього закону, і хто блокував його прийняття. Це одні й ті ж сили" – додав глава ОГТСУ.

Нагадуємо:

До Конституційного суду України надійшло подання від 47 нардепів щодо неконституційності закону про анбандлінг "Нафтогазу" - відокремлення ГТС в окрему компанію.

17 листопада 2019 року набрав чинності Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу".

Як відомо, анбандлінг - це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності оператора ГТС) від видобутку і постачання природного газу та електричної енергії.

1 січня 2020 року незалежний оператор газотранспортної системи повністю відокремився від Групи "Нафтогаз" та розпочав автономну роботу – транспортування природного газу для споживачів України та ЄС.

Оператор ГТС України повідомив, що обсяг протранспортованого газу ГТС, відповідно до нової транзитної угоди з "Газпромом", досягнув 20 мільярдів кубометрів, що на 46% менше ніж за аналогічний період минулого року.

НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років. Пізніше Коболєв розповів, чому Газпром підписав договір з Нафтогазом, а не з Оператором ГТС