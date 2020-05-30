Транзит російського газу скоротився на 46%

Оператор ГТС України повідомив, що обсяг протранспортованого газу ГТС, відповідно до нової транзитної угоди з "Газпромом", досягнув 20 мільярдів кубометрів, що на 46% менше ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляється на сайті "Оператору ГТС України"

Повідомляється, що в січні-травні 2020 року середній добовий режим транзиту склав 132 млн куб. м газу, а з березня він зафіксувався на рівні 150-155 млн куб.м/добу.

"При збережені такого темпу річний обсяг транзиту може скласти 52-55 млрд куб. м, що стане найнижчим показником за всю історію ГТС України", - йдеться у повідомленні

Разом з тим, з початку року ВАТ "Газпром" повністю оплачує заброньовані потужності для транзиту газу з РФ (65 млрд куб. м на 2020 рік - ЕП).

Також повідомляється, що ГТС "виконує всі добові заявки й надалі забезпечуватиме безперебійність транспортування газу до європейських країн", - резюмували в операторі. ​

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років.

Економічна правда