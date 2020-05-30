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Транзит російського газу скоротився на 46%

Субота, 30 травня 2020, 15:13
 

Оператор ГТС України повідомив, що обсяг протранспортованого газу ГТС, відповідно до нової транзитної угоди з "Газпромом", досягнув 20 мільярдів кубометрів, що на 46% менше ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляється на сайті "Оператору ГТС України"

Повідомляється, що в січні-травні 2020 року середній добовий режим транзиту склав 132 млн куб. м газу, а з березня він зафіксувався на рівні 150-155 млн куб.м/добу. 

"При збережені такого темпу річний обсяг транзиту може скласти 52-55 млрд куб. м, що стане найнижчим показником за всю історію ГТС України", - йдеться у повідомленні 

Разом з тим, з початку року ВАТ "Газпром" повністю оплачує заброньовані потужності для транзиту газу з РФ (65 млрд куб. м на 2020 рік - ЕП). 

Також повідомляється, що ГТС "виконує всі добові заявки й надалі забезпечуватиме безперебійність транспортування газу до європейських країн", - резюмували в операторі. ​ 

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років. 

Економічна правда

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