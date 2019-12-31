Коболєв розповів, чому Газпром підписав договір з Нафтогазом, а не з Оператором ГТС

Голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що Газпром не був готовий брати на себе "ризики неефективного українського законодавства", тому ці ризики взяв на себе Нафтогаз.

Про це він заявив на брифінгу.

Відповідаючи на питання, чому був підписаний договір між Газпромом і Нафтогазом, а не між Газпромом і Оператором ГТС України, Коболєв заявив:

"Це нестандартний елемент і для нас він не був неочікуваним. Разом із Кабміном команда Нафтогазу вирішила проблему анбандлінгу, але з точки зору законодавства, яке регулює ринок природного газу, ми ще не досягли відповідності європейському законодавству, про що непогано знає Газпром.

Вони не були готові брати на себе ризики неефективного українського законодавства, тому ці ризики взяв на себе Нафтогаз, виступаючи фактично буфером між Газпромом і Україною. Ми не в захваті від такого варіанту, але це той елемент компромісу, який я називаю якраз компромісом. Тому для нас дуже важливо як для країни завершити реформу ринку природного газу".

На питання, чи є острах, що РФ порушить газові домовленості, Коболєв відповів:

"Все може бути, це життя. Стовідсоткової гарантії вам ніхто не дасть щодо будь-якого контрагента. Але нова транзитна угода містить, по-перше, європейське право, чітко прописані гарантії, які за своєю суттю дуже близькі до концепції "качай або плати". І ось ця сума 7,2 млрд доларів була у якійсь мірі прогарантована російською стороною як дохід, який українська сторона отримає протягом наступних 5 років".

"Ця сума може бути більшою і ми сподіваємось, що вона буде більшою, бо ті замовлені обсяги - це мінімальні обсяги, які бачить "Газпром". Більші обсяги, якщо вони будуть транспортувати українською системою, будуть транспортувати по більш високому тарифу. 7,2 млрд доларів - це гарантована цифра, вона не може бути меншою. З точки зору газового світу це досить пристойно", - додав він.

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Нагадаємо:

НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років.

ПАТ "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз України" 2,9 млрд доларів, присуджених Стокгольмським арбітражем у спорі про контракт на транзит.

Економічна правда