Від транзиту російського газу "Оператор ГТС" отримав 25 мільярдів гривень

З початку дії нового контракту на транзит газу "Нафтогазу" з "Газпромом" ТОВ "Оператор ГТС України" отримав 25 млрд грн.

Про це в інтерв'ю виданню OilPoint розповів голова ОГТСУ Сергій Макогон.

"У "Газпрому" з "Нафтогазом" підписано контракт, комфортний для росіян, а у оператора підписаний стандартний контракт з "Нафтогазом". Але наші тарифи затверджує регулятор, і тому в контракті "Газпром-Нафтогаз" їх зафіксувати не можна.

Гроші за транзит зараз надходять на рахунок "Нафтогазу", який розраховується з нами в повному обсязі, за передоплатою", - розповів Макогон.

Він пояснив, що ніякої комісії "Нафтогазу" ОГТСУ не платить.

"Частина грошей йде на наші операційні та капітальні витрати. Звичайно, ми платимо податки - на прибуток, ПДВ і так далі. До бюджету ми вже заплатили - 4,3 млрд гривень. У кінці року ми виплатимо дивіденди акціонеру", - додав він.

Нагадуємо:

До Конституційного суду України надійшло подання від 47 нардепів щодо неконституційності закону про анбандлінг "Нафтогазу" - відокремлення ГТС в окрему компанію.

17 листопада 2019 року набрав чинності Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу".

Як відомо, анбандлінг - це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності оператора ГТС) від видобутку і постачання природного газу та електричної енергії.

1 січня 2020 року незалежний оператор газотранспортної системи повністю відокремився від Групи "Нафтогаз" та розпочав автономну роботу – транспортування природного газу для споживачів України та ЄС.

Оператор ГТС України повідомив, що обсяг протранспортованого газу ГТС, відповідно до нової транзитної угоди з "Газпромом", досягнув 20 мільярдів кубометрів, що на 46% менше ніж за аналогічний період минулого року.

НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років. Пізніше Коболєв розповів, чому Газпром підписав договір з Нафтогазом, а не з Оператором ГТС