"Укрпошта" отримала грант на 80 тисяч доларів для закупівлі платіжних терміналів у села

"Укрпошта" отримала грант уряду Японії на 80 тисяч доларів для закупівлю і встановлення POS-терміналів у відділеннях в сільській місцевості з населенням менше 3000 жителів.

Про це повідомила пресслужба компанії.

У компанії вважають, що це дозволить здійснювати безготівкові розрахунки за спожиті товари та послуги населенню віддалених населених пунктів, в яких вже відсутні банківські установи: приймати платіжні картки для оплати комунальних послуг, поштових переказів, операцій зняття готівки і т.д..

Тендер на придбання POS-терміналів заплановано провести до кінця цього року через Prozorro.

Протягом двох років "Укрпошта" бере на себе зобов'язання забезпечити витрати на обслуговування та експлуатацію POS-терміналів, не витрачаючи кошти державного або місцевих бюджетів.

"Уявляєте - вже навіть в Японії зрозуміли, що Поштовий банк потрібен, що не дивно, так як Японський Поштовий Банк, з капіталізацією в 31 мільярд доларів є одним з найбільших в світі.

Шановні депутати, як бачите ми не сидимо склавши руки, чекаючи прийняття закону 2788-д, а вже готуємо під нього інфраструктуру, навіть без копійки державних коштів", - коментує голова компанії Ігор Смілянськийю

Повідомляється, що зараз у найбільших 3100 поштових відділеннях "Укрпошти" встановлені та працюють понад 5000 POS-терміналів, а додатково придбані завдяки гранту пристрої забезпечать можливість розраховуватись безготівково ще майже 1 млн громадянам.

Нагадуємо:

19 травня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, який передбачає розширення фінансових послуг "Укрпошти". Нацбанк виступив проти ухвалення цього законопроєкту. Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський назвав недостовірними аргументи НБУ проти законопроєкту.

Читайте думки обох сторін у наших колонках:

Чому з літер П О Ш Т А не скласти слово "банк

"Укрпошта" — банк для всіх

Економічна правда