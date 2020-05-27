“Укрпошта” — банк для всіх

19 травня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект №2788-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку", або закон про поштовий банк.

Голосуванню передував красивий, хоч і маніпулятивний пост Національного банку України, який називав свої три причини, чому "Укрпошта" не може надавати банківські послуги. Серед них: нібито збільшення державної частки у банківському секторі, нечесна конкуренція з іншими банками і наостанок – щось трішки демагогічне, у стилі "Укрпошта не розуміє, що робить".

Тому сьогодні розкажемо, чому і на що йде "Укрпошта", аби довести, що "НБУ не розуміє, що заперечує".

Коротка передісторія

Галина Петрівна проживає у селі Підвисоке, що в Харківській області. У селі мешкає близько 600 людей, є 2 продуктових магазини, школа, клуб, пошта. І все. Підвисоке знаходиться за 20 кілометрів від найближчого районного центру.

20 кілометрів між Галиною Петрівною та найближчим банківським відділенням. 20 кілометрів між Галиною Петрівною та включеністю у фінансову систему з її безготівковими перевагами.

А 20 кілометрів за умов нерегулярного міжміського сполучення, вартості автобусних квитків, якості місцевих доріг та віку Галини Петрівни є вагомим бар’єром, я вас запевняю.

А якщо ми подивимося на цю ж історію за умов всеукраїнського карантину та повної ізоляції віддалених сіл та містечок, місія відкрити картку стає практично неможливою. А щоб бути зовсім відвертим: шанси Галини Петрівни відкрити банківський рахунок дорівнюють нулю.

Ситуація станом на сьогодні

Підвищення рівня фінансової включеності в Україні є однією зі стратегічних цілей НБУ. Ще у 2016 році Нацбанк оголосив про наміри вивести країну на безготівкову економіку. Тобто ціль НБУ – відмова українців від готівки на користь розрахунків карткою.

За даними Світового банку, 38% українців досі не мають банківських рахунків. Тобто більше ніж кожен третій у нашій країні знаходиться поза фінансовою системою.

Ми займаємо 30-те місце за рівнем фінансової грамотності населення серед країн Організації економічного співробітництва і розвитку. І така статистика не може не засмучувати, бо йдеться про наш із вами добробут.

Бо що активніше населення країни користується фінансовими послугами, тим вищий рівень достатку та якості життя громадян. Для порівняння, у країнах, які зазвичай є лідерами рейтингу за рівнем життя – Швеція, Данія, Норвегія, – 100% населення мають банківські рахунки та вільний доступ до фінансових послуг.

Чи можна вважати 20 кілометрів автобусом вільним доступом? Що робити сьогодні жителям віддалених населених пунктів, ізольованим від будь-яких переваг фінансового світу в умовах карантину?

Якщо непереконливо, то ось ще кілька українських антидосягнень. Згідно з даними GPFI, 54% населення нашої країни віком 60+ не охоплені базовими банківськими послугами.

А відповідно до індексу "G20 фінансове охоплення" лише половина українців отримують зарплати та державні виплати на рахунок (на картку), решта ж – готівкою. Одразу за нами у цьому рейтингу йдуть Маврикій та Монголія з різницею ≈1%.

Невтішна тенденція продовжується з огляду на той факт, що доступність банківської інфраструктури стає все гіршою: за останні 4 роки банки закрили третину своїх відділень в Україні.

І їх кількість продовжує зменшуватися: голова наглядової ради "Ощадбанку" Байба Апін у грудні 2019 в інтерв’ю Financial Club наголошувала, що із 2,4 тисяч відділень за планом повинно залишитися близько 1,8 - 2 тисяч. А з введенням карантину процес іде набагато швидше. Станом на сьогодні банківська мережа покриває лише 6% населених пунктів.

Що пропонує "Укрпошта"?

Законопроект 2788-д дасть можливість реалізувати в Україні світовий досвід ведення поточних та депозитних рахунків поштовим оператором. На сьогодні в світі такі послуги надають уже 87 операторів.

Разом вони ведуть майже 2 млрд рахунків, включивши у фінансову систему понад 1 млрд клієнтів. Законопроектом 2788 ми пропонуємо надати "Укрпошті" право здійснювати три основні види банківських операцій:

відкривати та вести банківські рахунки фізичних осіб та суб’єктів господарювання;

випускати платіжні картки;

залучати депозити.

Наша ціль – максимально спростити шлях жителю українського віддаленого села до базових фінансових інструментів. Наслідки всеукраїнського карантину та темпи поширення вірусу COVID-19 дали нам зрозуміти, що наразі вже йдеться не лише про зручність та рівність доступу до фінансових послуг, а й про безпеку та життя громадян.

Відмова від готівки, перехід на дистанційні оплати та розвиток фінансової грамотності сьогодні, як ніколи, актуальні.

Чому саме "Укрпошта"?

Сьогодні відділення національного поштового оператора (у тому числі і пересувні) покривають 100% населених пунктів України. Тому мережа "Укрпошти" є єдиним ефективним рішенням для ефективного включення населення у фінансову систему.

Ми єдині, хто працює там, де немає банків, магазинів, аптек і навіть доріг. Кількість відділень "Укрпошти" – 10 860, що майже на 40% більше, ніж покриття усіх банківських відділень країни.

Ми існуємо там, де розвиток фінансової включеності та грамотності населення має стати пріоритетним завданням для регулятора – сільські відділення "Укрпошти" покривають біля 15 мільйонів мешканців країни, які навіть поза фінансовою інклюзією.

Більше того, за останні 2 роки ми створили найбільшу комп’ютеризовану мережу, здатну надавати фінансові послуги, а також встановили понад 5000 платіжних терміналів.

Разом із цим ми комп’ютеризували та підключили до інтернету всі села України з населенням 2000+. А для населених пунктів із кількістю жителів <2000 "Укрпошта" реалізувала пілотний проект пересувних відділень.

Пілот працює у Чернігівській області, де попередньо листоноші вимушені були опрацьовувати 1031 населений пункт пішки.

Мобільна поштова бригада продемонструвала безліч переваг: розрахунки, де відсутній інтернет та стабільний мобільний зв’язок; можливість доставки пенсій, субсидій, прийняття платежів у найвіддаленіших районах України; пересувне відділення стало єдино можливим інфраструктурним форматом для розвитку e-commerce у селах.

Проект вже можна назвати успішним, і в планах "Укрпошти" на 2020 – 2021 рік масштабувати його на всю Україну.

Які переваги реалізації проекту для держави?

Перш за все нагадаю, що більшість поштових операторів в інших країнах дотуються державою. "Укрпошта" ж існує виключно за рахунок власних прибутків. Ми готові запустити поштові рахунки протягом року і зробимо це за кошти національного поштового оператора.

Проект не потребує державних інвестицій. Більше того, ми вже маємо зацікавленість іноземних інвесторів долучитись до цього проекту та інвестувати в "Укрпошту".

Поза цим, в Україні збільшиться кількість фінансово включеного населення. За даними міжнародного дослідження Lund University Research, підвищення рівня фінансової інклюзії на 10% сприяє зростанню ВВП країни в середньому на 0,3%. Для України це більше 9 млрд гривень.

Поштовий банк заощадить державі до 2,2 млрд гривень на рік за рахунок переведення всіх пенсіонерів на безготівкове зарахування пенсії (0% комісії).

Додаємо сюди ж: створення інфраструктури для надання адміністративних послуг (держава в смартфоні), децентралізації (створення ОТГ), енергетичної, медичної та земельної реформи.

Станом на сьогодні фінансова інфраструктура не готова забезпечити безготівкові розрахунки згідно з законом про ринок землі.

Серед переваг також створення умов та інфраструктури для прозорості виплат та обліку соціальних пільг.

Крім цього, збільшення надходжень до держбюджету через збільшення долі безготівкових операцій, впровадження електронного чеку, а також "відбілення" сфери електронної комерції.

Які переваги для банківського сектору?

- Залучення у банківську систему 15 мільйонів нових клієнтів у селах та селищах.

- Зниження частки держави в банківському секторі – конвертація готівки у безготівкові розрахунки зменшує державний відсоток у банківському секторі.

- Значний поштовх для розвитку конкуренції через залучення інноваційних малих та середніх приватних банків для обслуговування мільйонів нових клієнтів у сільській місцевості.

Які переваги від цього отримає Галина Петрівна?

Перш за все, Галина Петрівна, як і всі жителі віддалених населених пунктів із не розвиненою інфраструктурою, нарешті отримають доступ до фінансових інструментів.

Відбудеться наближення банківської інфраструктури до людей. Галина Петрівна зможе платити онлайн, купувати товари безготівково, за потреби – відкривати депозит, бути спокійною за власні кошти і заробляти на своїх депозитних збереженнях, а не ховати їх вдома у матраці.

Здешевлення вартості надання банківських послуг та тарифів на оплату комунальних послуг.

На які переваги розраховує "Укрпошта"?

- Незалежність від надання послуг, що фінансуються державою (як-от доставка пенсій). Ми зменшимо їх долю в загальних доходах з 50% до 10%. При цьому "Укрпошта" продовжить виконувати всі зобов'язання.

- Незалежність від політичних впливів.

- Зменшення витрат на доставку готівки і, таким чином, підвищення привабливості та вартості компанії для залучення інвестицій та часткової приватизації.

- Покращення умов праці та зарплат поштарів.

"Укрпошта" сподівається на підтримку НБУ у другому читанні.