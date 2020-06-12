"Зелені" аукціони запустять в наступному році — Міненерго

Аукціони з розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики відбудуться у 2021 році.

Про це під час брифінгу заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зелені" аукціони будуть у наступному році. Перший крок, який ми повинні для цього зробити, - затвердити квоти за різними технологіями поновлюваних джерел енергетики", - розповіла Буславець.

За її словами, квоти підтримки відновлюваної генерації мають бути визначені після прийняття закону про зміни умов розвитку ВДЕ, який розробили на основі меморандуму, підписаного з низкою інвесторів

Буславець пояснила, що процедуру квотування не провели раніше, оскільки у Міненерго не було розуміння того, як буде працювати "зелена" генерація надалі.

Вона додала, що спочатку необхідно прорахувати ситуацію, потім визначитися з квотами.

Нагадаємо:

Пілотний проект "зелених" аукціонів в Україні мав запуститися ще в 2019 році.

Перші "зелені аукціони" електроенергії планувались на квітень 2020 року.

Т.в.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила про намір передати розроблений міністерством і затверджений урядом законопроєкт про зміну умов підтримки галузі відновлюваної енергетики вже в п'ятницю.

Група учасників ринку сонячної генерації має намір розробити і внести до Верховної Ради альтернативний урядовому законопроєкт про підтримку галузі відновлюваної енергетики.

Після довготривалих перемовин з інвесторами в середу уряд таки ухвалив меморандум щодо так званої добровільної реструктуризації "зелених" тарифів.



Увечері того ж дня свої підписи під документом поставили прем’єр, в. о. міністра енергетики та представники двох профільних асоціацій. Однак з позицією уряду погодились не всі. Причина – різні погляди на подальший розвиток сонячної генерації.

У рамках мемомрандуму із виробниками "зеленої" електроенергії Кабмін зобов'язався до кінця 2021 року повністю погасити наявну заборгованість перед ВДЕ-інвесторами, яка становить 14 млрд грн.

Читайте детальніше у статті: "Зелений" меморандум: про що домовилися уряд та ВДЕ-інвестори