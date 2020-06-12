Кабмін може зареєструвати законопроєкт про оновлений "зелений тариф" на цьому тижні

Т.в.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила про намір передати розроблений міністерством і затверджений урядом законопроєкт про зміну умов підтримки галузі відновлюваної енергетики вже в п'ятницю.

Про це вона заявила під час брифінгу повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні будемо намагатися внести до Верховної Ради законопроєкт як урядовий і будемо активно працювати з депутатами, комітетами, щоб прийняти його ще до парламентських канікул, і щоб ми могли вже найближчим часом його виконувати і забезпечити стабільність роботи і галузі, і ринку", - сказала Буславець.

За її словами, уряд на позачерговому засіданні 12 червня затвердив законопроєкт, "який імплементує зобов'язання, закладені в меморандумі з інвесторами ВДЕ, як з боку держави, так і інвесторів".

Вона зазначила, що меморандум підписало більшість асоціацій та інвесторів ВДЕ.

При цьому Буславец висловила надію, що "до цього меморандуму приєднаються і інші асоціації і інвестори, які поділяють його філософію".

Як повідомлялося, Українська асоціація відновлюваної енергетики (УАВЕ) відмовилася підписувати меморандум з урядом про зміну умов підтримки виробників електроенергії з поновлюваних джерел (ВДЕ) в нинішньому його вигляді, пропонує доопрацювати ряд положень.

Нагадаємо:

Після довготривалих перемовин з інвесторами в середу уряд таки ухвалив меморандум щодо так званої добровільної реструктуризації "зелених" тарифів.



Увечері того ж дня свої підписи під документом поставили прем’єр, в. о. міністра енергетики та представники двох профільних асоціацій. Однак з позицією уряду погодились не всі. Причина – різні погляди на подальший розвиток сонячної генерації.

У рамках мемомрандуму із виробниками "зеленої" електроенергії Кабмін зобов'язався до кінця 2021 року повністю погасити наявну заборгованість перед ВДЕ-інвесторами, яка становить 14 млрд грн.

Читайте детальніше у статті: "Зелений" меморандум: про що домовилися уряд та ВДЕ-інвестори

Економічна правда