"Конфлікт з іноземцями з наглядової ради": в.о члена правління УЗ Веприцький про своє відсторонення

В.о. члена правління "Укрзалізниці", директор з інфраструктури Роман Веприцький вважає упередженим рішення наглядової ради компанії відсторонити його від повноважень і рекомендувати Кабміну звільнити його із займаної посади.

Про це він повідомив в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Мене поки ніхто офіційно не повідомляв про спроби мого відсторонення з посади в.о. члена правління", - зазначив він.

Веприцький підкреслив, що це рішення не належить до розряду наглядової ради, перебуваючи у віданні Кабінету міністрів.

"Я в свою чергу готую звернення до Кабміну про ситуацію, яка має місце в "Укрзалізниці", з викладенням своєї позиції з даного питання.

Оскільки наглядова рада на цю тему зі мною не спромоглася поговорити і прийняла рішення без будь-якого розгляду, упереджено і виключно грунтуючись на позиції, що я не робив того, що хотіла іноземна частина наглядової ради", - заявив Веприцький.

Він також підкреслив, що основною причиною таких дій є його нетерпимість до крадіжок, корупції і руйнівним рішень, що приймаються керівництвом компанії.

За словами Веприцького, керівництво компанії наділила його повноваженнями лише через майже місяць після рішення Кабміну про призначення його на посаду в.о. члена правління (14 травня).

"За цей короткий час вдалося стабілізувати і поліпшити основні показники операційної діяльності і утримати дохід на рівні виконання фінансового плану як в травні, так і протягом 10 днів червня", - наголошує Веприцький.

Нагадаємо:

Наглядова рада "Укрзалізниці" прийняла рішення про негайне відсторонення від повноважень в.о. члена правління, відповідального за вантажні перевезення Романа Верпицького. А також рекомендувала акціонеру — Кабінету міністрів звільнити його із займаної посади.

Раніше ЕП з посиланням на джерело в УЗ повідомила, що Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у в.о. члена правління УЗ Романа Веприцького у справі щодо розкрадання коштів під час будівництва експресу до Борисполя.

Обшуки в УЗ та у представників низки приватних компаній здійснювались у межах розслідування фактів зловживань посадовців УЗ при закупівлі програмного забезпечення з електронного придбання квитків сполучення "Київ-Бориспіль".

Як виявилося згодом детективи НАБУ не повідомляли про підозру Веприцькому.

10 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру 4 особам, які намагалися розікрасти понад 10 мільйонів гривень на запровадженні е-квитка на "Бориспільський експрес".