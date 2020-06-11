"Укрзалізниця" відсторонила в.о члена правління Веприцького, яким цікавилось НАБУ

Наглядова рада "Укрзалізниці" прийняла рішення про негайне відсторонення від повноважень в.о. члена правління, відповідального за вантажні перевезення Романа Верпицького. А також рекомендувала акціонеру — Кабінету міністрів звільнити його із займаної посади.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Повідомляється, що "Укрзалізниця" починає пошук нового менеджера, який очолить цю бізнес-вертикаль.

Також прийнято рішення рекомендувати Кабінету міністрів припинити повноваження члена правління з питань зв'язків з державними органами.

Про причини звільнення пресслужба не повідомляє.

Нагадаємо:

Раніше ЕП з посиланням на джерело в УЗ повідомила, що Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у в.о. члена правління УЗ Романа Веприцького у справі щодо розкрадання коштів під час будівництва експресу до Борисполя.

Обшуки в УЗ та у представників низки приватних компаній здійснювались у межах розслідування фактів зловживань посадовців УЗ при закупівлі програмного забезпечення з електронного придбання квитків сполучення "Київ-Бориспіль".

Як виявилося згодом детективи НАБУ не повідомляли про підозру Веприцькому.

10 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру 4 особам, які намагалися розікрасти понад 10 мільйонів гривень на запровадженні е-квитка на "Бориспільський експрес".

Економічна правда