"Нафтогаз" відкликав Вітренка з наглядової ради "Укрнафти"

"Нафтогаз" відкликав Юрія Вітренка з позиції представника акціонера в наглядовій раді "Укрнафти".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Новим представником Нафтогазу став Микола Гавриленко, директор дивізіону "Нафта" Групи. Повідомляється, що він продовжить врегульовувати проблемні питання, які залишились невирішеними, зокрема щодо спірних обсягів газу та накопиченого податкового боргу.

За подальшу взаємодію Нафтогазу з Укрнафтою відповідає фінансовий директор Нафтогазу Петер ван Дріл.

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Нагадуємо:

Наглядова рада "Укрнафти" припинила проведення конкурсу з пошуку кандидатів на посаду голови правління у зв’язку із "зміною поточної економічної ситуації".

Голова наглядової ради "Укрнафти" Юрій Вітренко заявив, що припинення конкурсу з відбору нового голови правління компанії (CEO) суперечить узгодженим раніше принципам і домовленостям між акціонерами "Укрнафти".

Раніше виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що його посаду скорочують і через 2 місяці його звільнять з "Нафтогазу", серед причин звільнення він назвав те, що зараз "не у пріоритеті ефективний захист інтересів України у відносинах з Газпромом".

Вітренко заявив, що його звільнення - це реакція голови правління компанії Андрія Коболєва на "незручну правду, у якій він бачить загрозу для свого крісла".

У "Нафтогазі" пояснили скорочення посади виконавчого директора Юрія Вітренка "оптимізацією внутрішньої організаційної структури, функціоналу та обов'язків між підрозділами".

Економічна правда