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Вітренко про зупинку конкурсу на голову правління "Укрнафти": Це суперечить домовленостям

Середа, 27 травня 2020, 14:17
 

Голова наглядової ради "Укрнафти" Юрій Вітренко заявив, що припинення конкурсу з відбору нового голови правління компанії (CEO) суперечить узгодженим раніше принципам і домовленостям між акціонерами "Укрнафти".

Про це він сказав у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Я вже підняв це питання перед головою правління "Нафтогазу", - підкреслив він.

При цьому Вітренко уточнив, що не може розголошувати всі деталі своєї пропозиції.

Він нагадав, що раніше вів переговори з міноритарними акціонерами, на яких досягли домовленості, що керівник "Укрнафти" буде обраний на чесному конкурсі.

"З нашого боку ми ніяк не порушували цю домовленість. Якщо акціонери, "Нафтогаз" і міноритарні акціонери після цього домовилися про щось інше, то мені нічого не говорили про такі переговори. А якщо таких переговорів не було, то позиція "Нафтогазу" повинна полягати в тому, щоб завершити конкурс і вибрати керівника за результатами конкурсу", - заявив голова наглядової ради компанії.

Вітренко не зміг оцінити перспективи свого перебування в наглядовій раді "Укрнафти" у зв'язку з повідомленням про його скорочення з "Нафтогазу".

"Не знаю, які перспективи, я це ще не обговорював ні з ким", - додав він.

Нагадаємо:

Наглядова рада "Укрнафти" припинила проведення конкурсу з пошуку кандидатів на посаду голови правління у зв’язку із "зміною поточної економічної ситуації". 

Незалежний член наглядової ради "Укрнафти" Андрій Бойцун розкритикував рішення наглядової ради про призупинення конкурсу з відбору глави правління, який проведено вже на 95%, і спробує переконати наглядову раду довести конкурс до кінця.

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Укрнафта Нафтогаз

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