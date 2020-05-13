Вітренко заявив, що його звільняють з "Нафтогазу"

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що його посаду скорочують і через 2 місяці його звільнять з "Нафтогазу", серед причин звільнення він назвав те, що зараз "не у пріоритеті ефективний захист інтересів України у відносинах з Газпромом".

Про це він написав у Facebook.

"Символічно, що мене звільняють з Нафтогазу в ситуації, коли наша команда, яку я маю честь очолювати, у 2019 продемонструвала рекордні прибутки на фоні збитків решти Нафтогазу, і коли попереду більш ніж достатньо роботи", - написав він.

"У такій ситуації найбільш логічне пояснення, чому мене звільняють - зараз не є пріоритетом боротьба проти російської агресії, зокрема ефективний захист інтересів України у відносинах з Газпромом.

Так само не є пріоритетом боротьба з корупцією, зокрема з її причинами в газовому секторі. Виходить, є інші пріоритети, які, на жаль, стали бар’єром на шляху зближення з Європою, зміни правил всередині країни на європейські, примушення Росії грати за цивілізованими правилами по відношенню до України". - підкреслив Вітренко.

"Олігархам та корупціонерам ніколи не подобалося те, як ми системно зменшуємо простір для корупції. Хоча ми і не антикорупційні органи, і можливості нашої команди у боротьбі з корупцією завжди були дуже обмеженими, ми на ділі, а не на словах з нею боролися. Ми не дали створити "Росукренерго-2". Ми значно зменшили корупційні можливості на газовому ринку України, зокрема для групи Фірташа та для таких як Фаворов.

Ми постійно заважали тим, хто займався корупцією на закупівлях в Укргазвидобуванні, Укртрансгазі та інших структурах Нафтогазу", - заявив він.

За словами Вітренка, "останньою краплею" щодо причин його звільнення, мабуть, став аналіз можливостей за його напрямком заробити для України більше 17 мільярдів доларів.

"При цьому очевидно всупереч інтересам Газпрому і Кремля, а також деяких зацікавлених сторін в Україні, яким не потрібні відповідні зміни", - запевнив топ-менеджер "Нафтогазу".

"Щоб Україна стала сильною, для успішного проведення реформ на керівних посадах потрібні професіонали з репутацією, які знають, що робити.

Коли ж у влади інші пріоритети, то призначають слабких, але політично зручних виконавців; а незручних, але ефективних професіоналів "терплять", лише доки вони не загрожують інтересам "начальників", - написав він.

Нагадаємо:

Раніше ЕП з посиланням на джерела повідомляла, що "Нафтогаз" шукає заміну виконавчому директору компанії Юрію Вітренку, за даними видання, зміни у топ-менеджменті "Нафтогазу" пов'язані із приходом в компанію Отто Ватерландера.

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Економічна правда