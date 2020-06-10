Новини 10 червня: програма МВФ, "зелений" меморандум, дзвінок Зеленського

Про МВФ. Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.

Про "зелений" меморандум. У меморандумі із "зеленими" енергетиками передбачається зниження тарифу на СЕС на 15%, на ВЕС - на 7,5%. З 1 липня ціна сонячної енергетики буде відзначатися на аукціоні, а не за фіксованим тарифом.

Про Суркісів. Київський апеляційний суд у середу відхилив апеляційну скаргу Кабінету міністрів щодо зобов'язання Приватбанку виплатити 250 мільйонів доларів за депозитними договорами з офшорним компаніям братів Суркісів.

Про дзвінок Зеленського. Під час робочої поїздки президента Володимира Зеленського у Чернігівську область бізнес поскаржився на високе ввізне мито у 18% на сировину, після дзвінка голові Мінекономіки Зеленський пообіцяв скасувати мито.

Про макрофін від ЄС. Єврокомісія виділила Україні другий транш обсягом 500 млн євро в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги.

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Державні гарантії на підтримку бізнесу "без гальм": чому Україні краще піти шляхом Європи

Ключова відмінність між використанням інструменту держгарантій в Україні та ЄС – це запобіжники. Держави ЄС підтримують лише тих, хто був ефективним, та беруть на себе лише невелику частину ризиків, в Україні – інакше.