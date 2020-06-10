Всі розділи
Укр / Рус

Єврокомісія надала Україні 500 мільйонів євро позики

Середа, 10 червня 2020, 15:43
 

Єврокомісія виділила Україні другий транш обсягом 500 млн євро в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги. 

Про це у середу оголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє "Європейська правда".  

"Вдячні ЄС за схвальну оцінку процесу запровадження реформ в Україні. Отримані кошти підсилять економіку на тлі світової кризи", - прокоментував виділення коштів Денис Шмигаль у своєму Twitter. 

Єврокомісія схвалила виділення Україні позики на 500 млн євро в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги 29 травня. 

Виплата другого і останнього траншу стала можливою після того, як Україна здійснила дванадцять політичних дій, узгоджених з ЄС. 

Вони включали важливі заходи в галузі боротьби з корупцією та відмиванням грошей, управління державними фінансами, в банківському секторі, енергетиці, сферах охорони здоров'я та соціальної політики. 

Виділення макрофінансової допомоги було прив’язане до співпраці України з МВФ. Напередодні Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на $5 мільярдів. 

Маркофінансова допомога – це довготерміновий кредит із дуже низькими відсотками, який ЄС надає державам-партнерам. Ці кошти надходять до державного бюджету і можуть бути використані для погашення бюджетного розриву.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Єврокомісія Україна

powered by lun.ua
Матеріали за темою
ЄС виділив Україні 500 мільйонів євро в рамках четвертого макрофіну 29 травня 2020, 14:32
Єврокомісія зібрала вже 9,5 мільярдів євро на розробку вакцини від коронавірусу 26 травня 2020, 15:34
Єврокомісія готує "зелений" план порятунку автоіндустрії – ЗМІ 21 травня 2020, 14:12
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!