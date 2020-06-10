"Треба скасовувати це мито": Після скарг бізнесу Зеленський телефонував голові Мінекономіки

Під час робочої поїздки президента Володимира Зеленського у Чернігівську область бізнес поскаржився на високе ввізне мито у 18% на імпорт полімерних матеріалів, після дзвінка голові Мінекономіки Зеленський пообіцяв скасувати мито.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Представники бізнесу поскаржилися на високе спеціальне ввізне мито в розмірі 18% на сировину, що збільшує собівартість продукції.

Володимир Зеленський телефоном звернувся до міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка щодо розв’язання цієї проблеми", - йдеться у повідомленні.

"Міністерство економіки узагальнило це питання - і це була помилка. Не треба узагальнювати. Треба скасовувати це мито. Вирішення цього питання зрозуміле, і ми це зробимо", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо:

Після того, як бізнесмени Хмельниччини заявили, що мають труднощі з реструктуризацією власних кредитів взятих в "Укрексімбанку", президент Володимир Зеленський особисто зателефонував голові банку Євгену Мецгеру.

Депутати партії "Європейська Солідарність" зробили подання на Держбюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро та Нацагентсво з питань запобігання корупції через дзвінок президента Володимира Зеленського голові державного "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру під час зустрічі з бізнесом у Хмельницькому.

У наглядовій раді "Укрексімбанку" заявили, що розуміють фінансові труднощі бізнесу через COVID-19 та відкриті до звернень клієнтів через офіційні канали комунікації.

Економічна правда