"ДТЕК ВДЕ" Ахметова за рік збільшила чистий прибуток на 119%

У 2019 році ДТЕК ВДЕ в порівнянні з 2018 роком збільшила чистий прибуток на 119% - до 2,85 млрд грн, показник EBITDA компанії виріс на 111% - до 3,88 млрд. грн.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на фінзвіт компанії.

Інвестиції в розвиток зеленої енергетики виросли в порівнянні з 2018 роком на 113%, склавши 8,9 млрд грн.

За даними компанії, введення в експлуатацію нових електростанцій дозволило збільшити відпустку зеленої електроенергії на 106% - до 1,4 млрд кВт-год.

У 2019 році кредитний портфель ДТЕК ВДЕ виріс на 80% і досяг 21,7 млрд грн, йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що у звітному періоді компанія залучила позикове фінансування від консорціуму трьох німецьких банків під гарантії експортно-кредитних агентств в розмірі 90 млн євро і здійснила випуск дебютних зелених єврооблігацій з терміном обігу п'ять років на суму 325 млн євро, основними власниками яких стали європейські інвестиційні фонди, в тому числі спеціалізуються на інвестиціях в "зелені" проекти.

За інформацією компанії, на сьогоднішній день діючий портфель проектів "зеленої" генерації ДТЕК ВДЕ становить 950 МВт, в будівництво яких було інвестовано 1,2 млрд євро власних і позикових коштів, з яких в 2019 році введено в експлуатацію 740 МВт потужності в зеленій енергетиці: дві черги Приморського вітропарку (200 МВт), Орловську ВЕС (100 МВт), Нікопольської СЕС (200 МВт) і Покровську СЕС (240 МВт).

У компанії відзначили, що ці інвестиції забезпечать щорічне скорочення викидів парникових газів в атмосферу на 2,6 млн тонн.

При цьому в ДТЕК ВДЕ звернули увагу, що заборгованість держави перед компанією за вироблену зелену енергетику становить 1,8 млрд грн, а рівень розрахунків за березень склав 11%, за квітень і травень - по 5%.

На думку компанії, врегулювання питання змін в законодавстві щодо подальших умов розвитку зеленої енергетики в Україні дозволить всім гравцям ринку ВДЕ прийняти рішення про майбутні інвестиції.

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Як і про що домовляються інвестори відновлюваної енергетики з урядом України

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що десять найбільших інвесторів у відновлювальні джерела енергії заробили за 2019-й рік більше 14 мільярдів гривень. Найбільше заробила компанія "ДТЕК ВДЕ" Ріната Ахметова, яка отримала 4,7 млрд грн та зайняла 25,5% ринку.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд та інвестори у відновлювані джерела енергії погодили майже всі умови меморандуму про врегулювання проблемних питань у галузі окрім однієї деталі.

Як повідомляв учасник перемовин, проблемним питанням переговорів між інвесторами в ВДЕ і урядом стала пропозиція Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища знизити "зелений" тариф на 52% - до 22 євроцентів за кВт-год.

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища в переговорах з інвесторами в поновлювані джерела енергії (ВДЕ) має намір досягти домовленостей по реструктуризації "зеленого" тарифу без пролонгації терміну виплат.

Служба безпеки України повідомляє про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

"Зелені" тарифи були введені в Україні в 2009 році, їх особливістю є те, що вони в кілька разів є вищими, ніж звичайні тарифів і зафіксовані в євро.

Введення цих "зелених" тарифів пов'язували з братами Клюєвими, які першими побудували ряд великих сонячних станцій на півдні України.

Всього в Україні "зелені" електростанції (вітрові, сонячні і т.д.) виробляють до 2% електроенергії, яка споживається в країні. Однак "зелена електроенергія" коштує ринку 8% всіх коштів, або близько 10 млрд грн за найвищими в Європі тарифами.