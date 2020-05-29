МВФ: Затвердження програми stand-by з Україною відбудеться найближчим часом

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що затвердження Радою директорів МВФ першого траншу узгодженої програми stand-by з Україною відбудеться найближчим часом.

Про це вона заявила під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, передає прес-служба президента.

"Дякую за стабільне партнерство та конструктивний діалог. Радий, що затвердження Радою директорів Фонду програми співпраці з Україною відбудеться найближчим часом", - заявив Зеленський.

Георгієва та президент України також обговорили ситуацію з пандемією коронавірусу у світі та в Україні.

"На жаль, статистика захворілих за день в Україні залишається ще досить високою, але водночас зростає кількість тих, хто одужав. Нині ми вже понад тиждень перебуваємо на плато захворюваності", - зазначив президент.

Георгієва також привітала ухвалення так званого "антиколомойського" закону, зазначивши, що він захищає платників податків в Україні.

Нагадаємо:

Україна розраховує, що МВФ на засіданні Ради 5 червня схвалить нову кредитну програму на 5 млрд доларів, а наступного дня буде виплачений перший транш у розмірі 1,9 млрд доларів.

Україна та Міжнародний валютний фонд на рівні персоналу погодили (staff level agreement) нову програму Stand-bу розмірі $5 мільярдів, яка розрахована на 18 місяців.

7 травня Україна і Міжнародний валютний фонд переорієнтувалися з раніше попередньо погодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand by.

У Міністерстві фінансів наголошують, що основна різниця у нових умовах співпраці МВФ полягає в термінах реалізації програми: Stand-by (яка пропонується зараз) - 1,5 роки, EFF (попередні умови) - 3 роки. Обсяг кредитування не зміниться.

В Офісі президента раніше говорили, загальний обсяг програми все ще обговорюється. Водночас Україна очікує отримати перший транш від Міжнародного валютного фонду за новою програмою протягом 1-2 тижнів.

Екномоічна правда