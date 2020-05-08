Новини 8 травня: інфляція, "антиколомойський" законопроєкт, МВФ

Про інфляцію. Споживчі ціни у квітні 2020 року виросли на 0,8% порівняно з березнем, інфляція у річному вимірі сповільнилась до 2,1%.

Про "антиколомойський" законопроєкт. Фінансовий комітет Верховної Ради затвердив скорочену таблицю правок до "антиколомойського" законопроєкту про банки та рекомендуватиме парламенту прийняти його у другому читанні та в цілому.

Про МВФ. У Міністерстві фінансів наголошують, що основна різниця у нових умовах співпраці МВФ полягає в термінах реалізації програми: Stand-by (яка пропонується зараз) - 1,5 роки, EFF (попередні умови) - 3 роки. Обсяг кредитування не зміниться.

Про друк грошей. Неконтрольований друк грошей для фінансування держвидатків в Україні завершується катастрофічними наслідками для економіки, заявив голова НБУ Яків Смолій.

Про ціну на електроенергію. Тариф на електричну енергію для населення залишиться незмінним до кінця 2020 року, заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

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